TP.HCM mở đường cho mô hình cộng đồng du lịch xanh 10/09/2025 11:08

(PLO)- Tại Đại hội đồng TPO lần thứ 12, TP.HCM đã được thông qua sáng kiến xây dựng cộng đồng du lịch xanh - bền vững - thông minh trong toàn mạng lưới TPO.

Ngày 10-9, Sở Du lịch TP.HCM đã có tổng kết về chương trình đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thành công của chuỗi sự kiện không chỉ khẳng định vị thế quốc tế của TP.HCM, mà còn thể hiện rõ chiến lược “một mũi tên - nhiều đích”. Sự kiện này vừa tạo cú hích cho ngành du lịch, vừa mở rộng động lực phát triển kinh tế, thương mại và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, thành phố khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn gắn với bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa.

Lần đầu tiên, TP.HCM đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần thứ 12. Ảnh: Thuận Văn.

Đại hội đồng đã chính thức thông qua Tuyên bố Chủ tịch TPO lần thứ 12, với điểm nhấn là sáng kiến TPO Green Horizon do TP.HCM đề xuất, hướng tới xây dựng cộng đồng du lịch xanh - bền vững - thông minh trong toàn mạng lưới TPO. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong và năng lực dẫn dắt của TP.HCM trong hợp tác du lịch toàn cầu

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thành phố đã hoàn thành xuất sắc vai trò đăng cai và chủ trì Đại hội đồng TPO lần thứ 12, đảm bảo sự thống nhất trong các nội dung nghị sự.

Đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm 2026 như phối hợp truyền thông chung, Chương trình Trải nghiệm Văn hóa & Ngôn ngữ (CLIP), Chương trình Bồi dưỡng Năng lực (Capacity Building Program) cùng nhiều dự án hợp tác chiến lược khác.

TP.HCM đã được thông qua sáng kiến xây dựng cộng đồng du lịch xanh - bền vững - thông minh trong toàn mạng lưới TPO. Ảnh: Thuận Văn.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, TPO cũng đã kết nạp thêm 17 thành viên mới, nâng tổng số lên 204 thành viên, trong đó có 144 chính quyền đô thị. Tổng Thư ký TPO Kang Da-eun khẳng định, việc mở rộng mạng lưới này là một dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác mới và củng cố vai trò của TPO như một diễn đàn hợp tác du lịch toàn cầu.