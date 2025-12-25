Phú Quốc đón làn sóng du khách mới đến từ vùng Đông Âu 25/12/2025 12:19

(PLO)- Sau làn sóng khách Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga, Phú Quốc tiếp tục đón thêm làn sóng khách mới đến từ Đông Âu vào dịp cuối năm nay. Chính sách thị thực ưu việt, thiên nhiên trác tuyệt và ngày càng đa dạng sản phẩm giải trí đẳng cấp, là lý do khiến Phú Quốc ngày càng hút khách quốc tế.

Từ giữa tháng 12-2025, Phú Quốc sẽ chào đón đông đảo du khách từ thị trường Đông Âu thông qua các chuyến bay charter từ Romania và Moldova, trên các đường bay Bucharest - Phú Quốc (OTP - PQC) và Chisinau - Phú Quốc (RMO - PQC).

Du khách quốc tế chọn Phú Quốc là nơi nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Theo thông tin từ Công ty Join UP! (đơn vị khai thác các chuyến bay), từ ngày 14-12-2025 – 15-1-2026 các chuyến bay charter từ Bucharest (Romania) bắt đầu đưa du khách đến Phú Quốc với tần suất 10 ngày một chuyến. Sau đó, từ ngày 19-12-2025, loạt chuyến bay charter từ Chisinau (Moldova) đến Phú Quốc sẽ được khai thác đến giữa tháng 3-2026, với tổng cộng khoảng 18 chuyến bay.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các quốc gia Đông Âu đã tăng tới 59% kể từ khi chính sách miễn thị thực mới có hiệu lực ngày 15-8-2025. Trong danh sách 5 điểm đến được du khách Đông Âu tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu với tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đảo Ngọc thu được “trái ngọt” như vậy là nhờ được du khách ưa chuộng vì khí hậu ấm áp, bãi biển xanh ngắt, các khu nghỉ dưỡng cao cấp và sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm giải trí mới không có tại đâu trên thế giới.

Thị trấn Hoàng Hôn lung linh khi màn đêm buông xuống.

Tờ Romania Journal nhận định về đảo Ngọc: “Phú Quốc là một điểm đến sôi động, kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khu nghỉ dưỡng hiện đại, dịch vụ cao cấp, làng nghề truyền thống và một nền văn hóa hấp dẫn”.

Đến Phú Quốc, du khách có thể trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi kể từ khi ra mắt, gọi là “trải nghiệm bắt buộc phải thử khi tới Phú Quốc”. Không chỉ thế, Thị trấn Hoàng Hôn với những màn pháo hoa mỗi đêm từ các show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea đang giúp Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới bắn pháo hoa hai lần mỗi đêm - 365 ngày trong năm. Các chợ đêm liên tục được đầu tư và mở mới như VUI-Fest, Sunset Bazaar cũng là lý do khiến du khách thích thú Phú Quốc, do có nhiều trải nghiệm để chơi đêm.

Trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới chỉ có tại Phú Quốc. Ảnh: Quoc Khanh

Ông Gamzat Aliev - Giám đốc Điểm đến Việt Nam của Join UP! nhận định về tiềm năng của Phú Quốc: "Chúng tôi có kế hoạch mở rộng khai thác thêm các thị trường khác trong năm tới, như Ba Lan, Séc, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia...; qua đó khẳng định Phú Quốc là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á. Nếu Phú Quốc tiếp tục duy trì mức chi phí cạnh tranh và đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong vài năm tới, hòn đảo này sẽ thu hút dòng khách du lịch mạnh mẽ và ổn định hơn từ Đông Âu.

Đặc biệt, sự ổn định về giá cả và phát triển là chìa khóa cho sự tăng trưởng bền vững". Trong khi đó, ông Iulian Beiu, Giám đốc điều hành của Join UP! Romania lại mô tả về Phú Quốc trên tờ Romania Journal: “Phú Quốc không chỉ là một điểm đến, mà còn là một trạng thái tinh thần – của sự tự do, bình yên và khám phá”.

Phú Quốc thu hút khách quốc tế bởi những trải nghiệm hấp dẫn.

Trước khi xuất hiện làn sóng khách Đông Âu, Phú Quốc đã ghi nhận các làn sóng khách từ thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, các nước CIS và từ nhiều nơi khác có đường bay thẳng. Hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón gần 40 chuyến bay quốc tế mỗi ngày.

Với những thị trường không có đường bay thẳng như Ấn Độ, Phú Quốc vẫn ghi nhận “cơn sốt” khi vào 10-12-2025, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 180 du khách Ấn Độ trên chuyến bay charter mới từ New Delhi. Mỗi chuyến bay dự kiến sẽ phục vụ khoảng hơn 160 - 180 hành khách, đưa tổng khoảng 1.400 du khách Ấn Độ đến Phú Quốc trong giai đoạn một tháng vận hành.

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống đã dần ổn định, việc Phú Quốc liên tục đón thêm những làn sóng khách quốc tế mới – từ Nam Á đến Đông Âu – cho thấy năng lực mở rộng thị trường hiếm có của một điểm đến đảo. Các chuyến bay charter không chỉ mang ý nghĩa bổ sung lượng khách ngắn hạn, mà còn phản ánh mức độ sẵn sàng của Phú Quốc trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày, chi tiêu cao và quan trọng hơn là trở thành một điểm đến của du khách toàn cầu.