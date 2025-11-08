Phú Quốc đang định vị du lịch Việt Nam trong mắt người Ấn Độ 08/11/2025 09:53

(PLO)- Dịp cuối năm nay, Phú Quốc đã xuất hiện dày đặc trên truyền thông Ấn Độ - từ trang cộng đồng lớn về du lịch Travel Daily Media đến tạp chí phong cách sống GQ India hay Travel + Leisure India.

Ở góc độ thống kê, xu hướng hay trải nghiệm, cả ba đều cùng chung một nhận định: đảo ngọc đang thay đổi cách người Ấn Độ cảm nhận về du lịch Việt Nam, từ một lựa chọn giá phải chăng trở thành một điểm đến đáng giá và khác biệt.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Agoda được Travel Daily Media đưa tin vào tháng 10 năm 2025, Phú Quốc đã lọt vào danh sách mười điểm trăng mật quốc tế được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất. Lượng tìm kiếm tăng gần 700% so với năm trước, đưa hòn đảo vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu trong danh sách của Agoda.

Sự trở lại của show Symphony of the Sea càng khiến đảo ngọc trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Đại diện nền tảng, ông Gaurav Malik – Giám đốc khu vực Nam Á – nhận định rằng người Ấn Độ đang “ngày càng ưa chuộng những điểm đến vừa lãng mạn vừa mang tính khám phá” và Phú Quốc đáp ứng hoàn hảo.

Cùng thời điểm, tạp chí GQ India cũng ghi nhận một xu hướng khác: người Ấn Độ đang đi du lịch một mình nhiều hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu của nền tảng xử lý visa Atlys, hơn 71% hồ sơ visa nộp trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 10 năm 2025 thuộc về các du khách đi một mình.

Trong danh sách sáu điểm đến quốc tế phổ biến nhất đối với nhóm này, Việt Nam được xếp hạng cùng với UAE, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Sri Lanka. Bài viết chỉ ra rằng “trong vài năm gần đây, Việt Nam đã trở nên cực kỳ phổ biến với du khách Ấn Độ – hơn 500.000 người đã đến Việt Nam trong năm 2024”.

Tạp chí cũng nhấn mạnh các yếu tố khiến Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng được yêu thích: nhiều chuyến bay trực tiếp hơn, thủ tục visa đơn giản và chi phí hợp lý. Các bãi biển Phú Quốc được mô tả là “rất được ưa chuộng” nhờ vừa đẹp, vừa dễ tiếp cận.

Phú Quốc thu hút khách Ấn Độ bởi nơi đây sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Sao, Bãi Kem,... Ảnh: Fabl Belek

Nếu Travel Daily Media và GQ India phản ánh xu hướng qua số liệu, Travel + Leisure India lại mang đến một bức tranh cụ thể về trải nghiệm mà Phú Quốc mang lại cho du khách Ấn Độ. Trong bài viết được đăng tải gần đây, cây bút của Travel + Leisure cho rằng người Ấn Độ đang chuyển dần khỏi những điểm đến quen thuộc như Thái Lan hay Bali để tìm đến những vùng biển và núi non tươi mới hơn của Việt Nam. Giữa sự dịch chuyển ấy, Phú Quốc được mô tả là “viên ngọc trai đang nở rộ”, nơi du khách Ấn Độ tìm thấy một hình ảnh Việt Nam khác – năng động, sáng tạo và liên tục đổi mới.

Du khách toàn cầu sẽ không muốn bỏ lỡ Thị trấn Hoàng Hôn vào dịp cuối năm nay.

Travel + Leisure gọi Phú Quốc dịp cuối năm nay là “Lễ hội của giác quan”, nơi du khách và đảo ngọc sẽ được hòa mình với nhau.

Nổi bật là Phu Quoc Tropica Fest 2025, chuỗi lễ hội tại Thị trấn Hoàng Hôn mà Tập đoàn Sun Group kiến tạo, được miêu tả như “một cuộc vui nhiệt đới kéo dài từ sáng đến khuya”, nơi du khách có thể bắt gặp âm nhạc, nghệ thuật đường phố và những màn trình diễn liên tục cả ngày. “Phú Quốc được bao phủ trong ánh sáng, pháo hoa với hiệu ứng có thể sánh với một bộ phim siêu anh hùng của Marvel”, Travel + Leisure nhận định. Với sự trở lại của Symphony of the Sea - Bản giao hưởng đại dương, Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 show pháo hoa mỗi đêm, khiến không chỉ riêng du khách Ấn Độ mà toàn thế giới phải ngưỡng mộ và muốn tới đảo ngọc trải nghiệm chuỗi ngày vui chơi giải trí bất tận.

Những show diễn đường phố suốt ngày đêm sẽ khiến du khách trở thành một phần của vở diễn.

Nếu trước đây Việt Nam trong mắt người Ấn Độ là một điểm đến thân thiện, tiết kiệm, thì nay Phú Quốc đã giúp định nghĩa lại khái niệm ấy.

Dữ liệu, xu hướng và truyền thông đều đang phản ánh một thực tế chung: hòn đảo này không còn chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà là nơi người Ấn Độ tìm thấy cảm hứng, trải nghiệm và là hình ảnh cho một Việt Nam hiện đại hơn bao giờ hết. Cây bút của Travel + Leisure kết thúc bài viết bằng một câu hỏi giản dị mà gợi mở: Việt Nam đang vẫy gọi, liệu bạn đã sẵn sàng cho hành trình ấy chưa?