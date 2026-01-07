Cận cảnh kiến trúc độc đáo kinh thành cổ Lam Kinh

Sử sách chép Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15. Giành thắng lợi sau 10 năm kháng chiến trường kỳ đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi (1418-1428), năm 1428, Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm.

Nhà vua đóng đô tại Thăng Long, đồng thời cho xây dựng tại quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh, còn được biết đến với tên Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh (Thăng Long – Hà Nội).