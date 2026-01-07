Cận cảnh kiến trúc độc đáo kinh thành cổ Lam Kinh

(PLO)- Cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 50 km, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn là quần thể kiến trúc lịch sử tiêu biểu gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều đại Hậu Lê, có niên đại hàng trăm năm.
Với hệ thống cửa, nền và cột đá lớn, trong đó bốn cột trung tâm có đường kính chân cột lên tới 78 cm. Không gian Lam Kinh vẫn lưu giữ nét đặc trưng của làng quê Việt với hình ảnh “cây đa, giếng nước, sân đình”.
Đây là công trình kiến trúc gỗ quy mô, được chạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hệ thống cột cái có đường kính lên đến 62 cm tạo nên một Lam Kinh uy nghi, trầm mặc.
Hình ảnh rồng xuất hiện trên mỗi tòa miếu tại Lam Kinh.
Sử sách chép Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15. Giành thắng lợi sau 10 năm kháng chiến trường kỳ đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi (1418-1428), năm 1428, Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm.
Nhà vua đóng đô tại Thăng Long, đồng thời cho xây dựng tại quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh, còn được biết đến với tên Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh (Thăng Long – Hà Nội).