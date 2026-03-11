Du khách hào hứng ngắm toàn cảnh TP.HCM từ trên cao 11/03/2026 15:17

(PLO)- Nhiều du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của TP.HCM và vùng ven biển từ độ cao hàng trăm mét qua tour trực thăng vừa được khởi động lại.

Sáng 11-3, chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP.HCM xuất phát từ khu vực phường Vũng Tàu đã mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách và các đơn vị lữ hành. Thay vì di chuyển bằng đường bộ hay đường thủy, góc nhìn từ trên cao giúp các địa danh như đảo Gò Găng, làng bè Long Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc sinh động.

Trực thăng chuyên dụng phục vụ tour du lịch cao cấp do Công ty Trực thăng miền Nam vận hành.

Toàn cảnh vùng ven biển và các khu dân cư hiện lên rõ nét qua ô cửa kính trực thăng.

Vừa bước xuống sau chuyến bay, chị Thanh Thảo (du khách từ phường Bình Thới, TP.HCM) vẫn chưa hết hào hứng. Chị cho biết dù ban đầu có chút hồi hộp khi máy bay cất cánh, nhưng cảm giác nhanh chóng chuyển sang thú vị khi toàn cảnh biển và đô thị thu vào tầm mắt.

"Nhìn từ trên cao, các khu dân cư và mảng xanh xen lẫn biển trông rất khác lạ. Đặc biệt là khu vực đảo Gò Găng, Long Sơn mang vẻ đẹp rất riêng. Đây thực sự là góc nhìn mới mẻ về thành phố mà tôi chưa từng thấy trước đây", chị Thảo chia sẻ.

Hành khách được hướng dẫn quy trình an toàn hàng không chuyên biệt cho loại hình bay trực thăng ngắm cảnh.

Chị Nguyễn Minh Hằng, du khách đến từ Hà Nội, cũng đánh giá cao loại hình này. Theo chị, việc triển khai tour trực thăng giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt Nam, bắt kịp xu hướng thế giới. Chị nói: "Chỉ 15 phút nhưng du khách có thể quan sát trọn vẹn sự giao thoa giữa biển và đô thị. Sản phẩm này chắc chắn sẽ hút khách nếu được tổ chức bài bản".

Đội ngũ kỹ thuật và phi công kiểm tra an toàn nghiêm ngặt trước khi trực thăng cất cánh tại sân bay Vũng Tàu.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup, thông tin thêm rằng tour đã được nghiên cứu từ năm 2022. Sau thời gian tạm dừng để hoàn thiện hạ tầng và phương án vận hành, doanh nghiệp quyết định đưa chương trình trở lại để phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp.

Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của TP.HCM từ độ cao lý tưởng.

Đội ngũ phi công dày dặn kinh nghiệm trực tiếp điều hành các chuyến bay ngắm cảnh.

Hiện các chuyến bay xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng). Du khách có nhiều lựa chọn hành trình từ 15 đến 60 phút. Các tuyến bay bao gồm: ngắm toàn cảnh Vũng Tàu, kết nối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, cung đường biển Long Hải – Hồ Tràm hoặc hành trình thẳng đến trung tâm TP.HCM.

Mức giá khởi điểm cho hành trình 15 phút là khoảng 2,9 triệu đồng mỗi khách. Toàn bộ quy trình bay do Công ty Trực thăng miền Nam vận hành, đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an ninh, bảo hiểm hàng không và quy định của Bộ Quốc phòng.

Du khách hào hứng trải nghiệm những phút giây đầu tiên trên chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP.HCM.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định thành phố có đủ tiềm năng từ hạ tầng đến cảnh quan để phát triển loại hình này. Sắp tới, ngành du lịch sẽ nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh để kết nối trực thăng với các tuyến du lịch đường thủy, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm phong phú và cạnh tranh hơn.

"Việc mở rộng hệ thống bãi đáp sẽ giúp du khách thuận tiện di chuyển, đồng thời nâng tầm sức hút của du lịch TP.HCM đối với khách quốc tế", bà Hiếu nhấn mạnh.