Đoàn du khách Việt hơn 70 người mắc kẹt ở Trung Đông về nước an toàn 04/03/2026 16:31

(PLO)- Hơn 70 du khách mắc kẹt ở Trung Đông đã về nước an toàn chiều 4-3, khép lại hành trình bị điều chỉnh do biến động hàng không khu vực.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch bay quốc tế do diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông, các du khách của Công ty Vietravel đã chính thức hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 15 ngày 4-3. Chuyến bay hạ cánh khép lại hành trình nhiều thay đổi nhưng được kiểm soát chặt chẽ về an toàn.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel cho biết, các đoàn khách trở về trên chuyến bay EK394 của Emirates, khởi hành từ Dubai lúc 3 giờ 40 cùng ngày. Trong đó, có ba đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và một đoàn khách tại Ai Cập với tổng cộng 24 du khách.

Toàn bộ du khách trong các chương trình tham quan Trung Đông đã được đưa về nước đầy đủ, không phát sinh sự cố ngoài kế hoạch.

Đoàn du khách chính thức hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều 4-3. Ảnh: MQ.

Nụ cười nhẹ nhõm của các du khách khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, kết thúc chuyến đi nhiều biến động. Ảnh: MQ.

Trước đó, từ rạng sáng 28-2-2026, một số hành trình trung chuyển qua khu vực Trung Đông buộc phải thay đổi do tác động từ xung đột và hạn chế không phận. Diễn biến này khiến nhiều chuyến bay quốc tế phải điều chỉnh lộ trình, kéo theo thay đổi giờ khởi hành và thời gian quá cảnh.

Đoàn khách được chào đón về nước an toàn. Ảnh: MQ.



Ngay khi nhận thông báo từ các hãng hàng không, doanh nghiệp đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp tiến hành rà soát danh sách khách tại khu vực bị ảnh hưởng, làm việc với các đối tác dịch vụ để xây dựng phương án thay thế. Song song đó, công ty duy trì cơ chế điều hành 24/7 giữa trụ sở trong nước và hướng dẫn viên tại nước ngoài nhằm đảm bảo thông tin xuyên suốt.

Trong thời gian chờ cập nhật lịch bay mới, các đoàn khách được bố trí lưu trú, đảm bảo bữa ăn và các nhu cầu thiết yếu.

Đại diện một đoàn khách chia sẻ, khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài hôm nay, mọi người thực sự nhẹ nhõm. Dù hành trình có thay đổi nhưng sự hỗ trợ kịp thời từ công ty giúp cả đoàn an tâm hơn rất nhiều.

Theo đại diện Vietravel, việc xử lý tình huống lần này cho thấy tầm quan trọng của quy trình quản trị rủi ro trong bối cảnh du lịch quốc tế phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa chính trị. Doanh nghiệp đã chủ động phối hợp nhiều kênh vận chuyển, linh hoạt điều chỉnh điểm trung chuyển để giảm thiểu thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông để cập nhật phương án định tuyến phù hợp. Bên cạnh đó, công ty chủ động đa dạng hóa tuyến bay và điểm trung chuyển trong các chương trình du lịch đường dài nhằm hạn chế rủi ro vận hành, đảm bảo hành trình của du khách luôn ổn định và an toàn.