An Giang thu hơn 2.620 tỉ đồng từ du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 22/02/2026 16:01

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch tỉnh An Giang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu hơn 2.620 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, từ ngày 14-2 đến ngày 22-2 (nhằm 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), số lượng khách đến tham quan, du lịch ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.620 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Riêng đặc khu Phú Quốc, số khách đến tham quan, du lịch ước đạt gần 365.820 lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 92.994 lượt.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh An Giang thu hơn 2.620 tỉ đồng từ du lịch. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ du khách, các đơn vị kinh doanh, các khu, điểm du lịch đã củng cố và làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ để tạo điểm nhấn thu hút khách.

Các khu, điểm trọng điểm như khu du lịch quốc gia Núi Sam, Núi Cấm, Rừng Tràm Trà Sư, Cồn Én… đã tổ chức các hoạt động, sự kiện, gồm: chợ hoa xuân, phố ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, Lân - Sư - Rồng, không gian Tết cổ truyền…

Đặc biệt, khu đô thị Phú Cường (phường Rạch Giá) đã đưa vào khai thác khu nhạc nước phục vụ đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Cạnh đó, việc trang trí, tăng cường nhân lực và đảm bảo an toàn cho du khách cũng được các địa phương, doanh nghiệp thực hiện khá bài bản.

Tại đặc khu Phú Quốc, nhiều sản phẩm vui chơi quy mô lớn như nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật, chợ đêm Vui Fest Bazaar... góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Lượng khách đến tham quan du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ, đặc biệt là người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, chiêm bái tại khu vực phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc, xã Núi Cấm, do hiện nay khu du lịch quốc gia Núi Sam không thu phí tham quan” - báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang nêu.