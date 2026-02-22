Ngành du lịch TP.HCM thắng lớn dịp Tết Nguyên đán 22/02/2026 14:31

(PLO)- Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch tại TP.HCM ước đạt 4.320.000 lượt, tăng 35%.

Ngày 22-2, Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ lễ (14-2 đến ngày 2-2), lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 4.320.000 lượt, tăng 35%. Khách quốc tế đến TP.HCM đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 10%. Doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9%.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Du lịch đã chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội đầu năm được tổ chức đồng bộ trên địa bàn Thành phố góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, lan tỏa hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới.

Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tuyến đường Lê Lợi, Phường Sài Gòn tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: THU TRINH

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch tại TP.HCM tăng 35%. Ảnh minh họa: THU TRINH

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận xu hướng du lịch đô thị, vui chơi – tham quan – trải nghiệm Tết, tập trung ở các sản phẩm đặc trưng và không gian trung tâm; chuỗi hoạt động Tết cố định, quy mô lớn để “giữ khách ở lại Thành phố” và tăng chi tiêu dịch vụ.

Khách nội địa đến TP.HCM chủ yếu là nhóm thăm thân nhân kết hợp du lịch, nhóm gia đình, bạn bè, xu hướng đi ngắn ngày, “đi trong nội đô” (đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm – ẩm thực – sự kiện).

Tại khu vực trung tâm Thành phố, Đường Hoa Thành phố Tết Bính Ngọ năm 2026 tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Xuân đặc trưng của đô thị năng động, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, Hội Hoa Xuân TP.HCM tại Công viên Tao Đàn; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông; Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tuyến đường Lê Lợi, Phường Sài Gòn tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh. Ảnh: THU TRINH

Cũng theo Sở Du lịch, các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh; môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách.