'Cung đường chữ S' nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Giữa núi rừng Pù Luông, “cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa những ngày này rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-12.jpg
Ghi nhận của PLO tại “cung đường chữ S” ở bản Đôn, xã Pù Luông (Thanh Hóa), nơi đây đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ hoa và các băng rôn tuyên truyền.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-7.jpg
Những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa núi rừng xanh thẳm tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sinh động, lan tỏa không khí náo nức hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-2.jpg
Màu đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật trên nền xanh của núi rừng, tạo nên bức tranh đầy sức sống của vùng đất miền Tây xứ Thanh.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-10.jpg
Trên “cung đường chữ S” còn có những du khách nước ngoài dạo bước dưới hàng cờ đỏ tung bay, hai bên là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài...
z7620705881908_e12060555a4229f932c26d8a78ec12ee.jpg
Không chỉ có du khách nước ngoài, nhiều cô gái người Thái trong trang phục truyền thống rực rỡ cũng hòa chung vào không khí rộn ràng trước ngày hội lớn của đất nước.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-15.jpg
Tại đây, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên “cung đường chữ S” rợp cờ hoa.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-11.jpg
Những ngôi nhà sàn nép mình bên sườn núi đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước hiên, góp phần tạo nên không khí phấn khởi khắp bản làng.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-14.jpg
Người dân địa phương cho biết ngày bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để mỗi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-9.jpg
Ông Hà Nam Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông, cho biết đối với người dân vùng cao nơi đây, ngày bầu cử là ngày hội lớn.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-16.jpg
Vì vậy, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo: Nhiều tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ, các điểm bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, tạo thuận lợi cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-5.jpg
Nhiều du khách chia sẻ, khi đi trên “cung đường chữ S” vào thời điểm này, họ không chỉ cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Pù Luông mà còn thấy rõ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân địa phương.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-1.jpg
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-6.jpg
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-13.jpg
"Sự chuẩn bị chu đáo cùng không khí phấn khởi của người dân đã tạo nên bức tranh đẹp nơi vùng cao Pù Luông trước ngày bầu cử.
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-.jpg
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-3.jpg
“Cung đường chữ S” nổi tiếng ở Thanh Hóa rợp cờ hoa trước ngày bầu cử-8.jpg
Đây không chỉ là sự trang hoàng về cảnh quan mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân hướng về ngày hội lớn của đất nước”, ông Khánh nói.
Tin liên quan

