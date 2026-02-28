Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức thành công bầu cử, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 28/02/2026 15:59

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ.

Ngày 28-2, tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2-2026, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trong tháng qua các cấp, ngành của tỉnh đã triển khai nhiệm vụ đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Tại phiên họp Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tháng 3-2026 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát phân công, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ. Ảnh: ĐT

Tiếp tục rà soát các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động đúng hoặc sớm hơn kế hoạch. Các ngành cũng cần chuẩn bị tốt hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 3-2026, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm đạt tỷ lệ theo kế hoạch; chủ động khắc phục tồn tại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án trọng điểm; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, phục vụ phát triển bền vững.

Riêng đối với các đề án trọng điểm có tác động lớn đến quá trình phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị bám sát mốc thời gian, đẩy nhanh tiến độ, nhất là Đề án cơ sở dữ liệu đất đai, đề án xử lý rác thải, các chương trình phát triển y tế, giáo dục, du lịch…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Các địa phương cần chuẩn bị tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân năm 2026, bảo đảm chặt chẽ, đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự thảo luận nhiều nội dung quan trọng như phương án địa giới hành chính giữa Thanh Hóa và Nghệ An; điều chỉnh địa giới một số xã; giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2); danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đợt 1 năm 2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: ĐT

Phiên họp cũng xem xét phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát tình hình triển khai các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chậm tiến độ; giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho các sở, ngành, đơn vị.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả trong từng nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ quý I-2026, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.