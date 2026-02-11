Tỉ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới kéo dài 5 ngày ở Quảng Ninh 11/02/2026 16:45

(PLO)- Cặp đôi tỉ phú Ấn Độ đến Việt Nam từ ngày 9-2, bắt đầu cho đám cưới kéo dài nhiều ngày tại Quảng Ninh.

Ngày 11-2, thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh, một đám cưới của tỉ phú Ấn Độ đang được tổ chức tại địa phương. Đây là đám cưới thứ ba của các tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại Quảng Ninh chỉ trong 15 ngày đầu tháng 2-2026, khẳng định sức hút của vùng di sản này.

Theo kế hoạch, tối 10-2, cặp đôi tỉ phú Ấn Độ đã tổ chức đám cưới trong hang Ngọc Rồng, phường Cẩm Phả. Đám cưới quy tụ khoảng 400 khách mời là những thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tiệc cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ tối 10-2 tại hang Ngọc Rồng, Quảng Ninh. Ảnh: Sở VH-TT&DL QN

Đây không chỉ là kỷ niệm của cặp đôi Ấn Độ mà còn là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của các khách mời. Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, 3D mapping đã mang lại nhiều trải nghiệm bất ngờ cho những người tham gia.

Sau khi tổ chức tại hang Ngọc Rồng, ngày 11-2, đám cưới đã tiếp tục diễn ra trên du thuyền Ambassador, đưa du khách khám phá Vịnh Hạ Long. Chính lễ đám cưới được tổ chức ngày 12-2 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long.

Được biết, chuỗi sự kiện cưới của cặp đôi tỉ phú này được tổ chức trong năm ngày, từ 9 đến 13-2.

Lễ cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ trên du thuyền ngày 11-2. Ảnh: Sở VH-TT&DL QN

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh, việc các cặp đôi liên tục chọn nơi đây là điểm đến tổ chức đám cưới là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới trong năm 2026. Điều này cũng minh chứng cho định hướng triển khai chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm của tỉnh.