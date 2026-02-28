Đoàn Thanh niên Petrovietnam khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động vì cộng đồng 28/02/2026 18:34

(PLO)- Đoàn Thanh niên Petrovietnam phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Châu Pha, TP.HCM tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Ngày 28-2, tại xã Châu Pha (TP.HCM), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - Tiền thân là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Châu Pha tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam nhấn mạnh, lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được tổ chức nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/03/2026) và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Anh Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: HT

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đối với Petrovietnam, là năm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành dầu khí; đồng thời cũng là năm toàn Tập đoàn tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, Tháng Thanh niên phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Thay mặt cho các đơn vị tổ chức, anh Phạm Đăng An đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai Tháng Thanh niên theo 3 định hướng trọng tâm.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, lựa chọn nội dung hoạt động thiết thực. Mỗi chương trình, công trình, phần việc thanh niên phải gắn với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đoàn Thanh niên Petrovietnam khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, trong đó có trồng cây xanh.

Ngoài ra, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong lao động sản xuất, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cần được triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Theo anh Phạm Đăng An, tại lễ khởi động cũng đồng thời phát động chương trình Tết trồng cây năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ kính yêu mà còn là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với môi trường và tương lai.

Tại buổi lễ, phát biểu động viên và giao nhiệm vụ với đoàn viên thanh niên, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam thống nhất với các nội dung phát động trong Tháng Thanh niên 2026 do Đoàn Thanh niên Tập đoàn triển khai.

Các đại biểu và Đoàn viên thanh niên các đơn vị trồng cây xanh.

Ông Dũng nhấn mạnh, với tinh thần vì cuộc sống cộng đồng, các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn cần tiếp tục kế thừa kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện trong những năm qua để Tháng Thanh niên năm 2026 - Tháng Thanh niên kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Tập đoàn - trở thành đợt thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

Các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng phải gắn bó mật thiết, qua đó khẳng định thương hiệu Petrovietnam trong chiến lược phát triển mới đã được Bộ Chính trị xác định.

Bàn giao các công trình thiết thực tặng địa phương.

Ông Dũng hoan nghênh tổ chức Đoàn đã chủ động, tích cực xung kích trong các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là thế mạnh của tuổi trẻ.

Đồng thời ông mong muốn thông qua các phong trào thanh niên, các hoạt động hành động cách mạng trở thành môi trường đào tạo, rèn luyện, đánh giá, bồi dưỡng và phát triển thanh niên; phát huy thanh niên thông qua các quyền lợi chính trị mà tổ chức Đoàn có thể đem lại, như xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng kết nạp trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc".

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao tặng những phần quà ý nghĩa tới 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Pha. Sau đó, Đoàn Thanh niên Petrovietnam và các đơn vị cũng khởi động các hoạt động thiết thực như: trồng cây quanh sân vận động xã Châu Pha; Khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng đường quê” và khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Pha.

Trong chương trình, nhiều phần quà được trao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Pha, TP.HCM

Đồng thời, thăm và trao tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Rạch Dừa, TP.HCM).