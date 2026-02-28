TP.HCM: Khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều chỉ tiêu đột phá 28/02/2026 13:50

(PLO)- Tháng Thanh niên 2026 tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28-2, tại phường Thới An (TP.HCM), Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ TP.HCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết ngay sau Tết, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TP đã chủ động chuẩn bị các nội dung, công trình, phần việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

Theo ông Khoa, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực tham gia các hoạt động thiết thực tại nơi sinh sống, học tập, công tác, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Từ đó, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM đề nghị các cơ sở Đoàn khẩn trương triển khai các hoạt động đã đăng ký, bám sát phương châm: “Thảo luận kỹ lưỡng - Triển khai rõ ràng - Thực hiện quyết liệt - Sản phẩm cụ thể”.

Hưởng ứng lễ ra quân, nhiều công trình đã được triển khai như cải tạo cảnh quan, tổng vệ sinh, khơi thông rạch Tám Cao gắn với công trình “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Song song đó là các hoạt động an sinh - xã hội: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tổ chức ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt”, đổi rác tái chế lấy cây xanh, tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật An toàn giao thông.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn ra mắt chi đoàn ngoài khu vực nhà nước, kết nạp đoàn viên mới, thực hiện công trình vẽ mảng tường “Sống xanh - Bảo vệ môi trường” và ra quân các đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện, “Tiếp sức người lao động”.

Ban tổ chức trao 30 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, năm nay, Thành Đoàn TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống Dashboard, thay thế tổng hợp thủ công, bảo đảm dữ liệu đồng bộ và theo dõi tiến độ minh bạch, khoa học.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên đã cải tạo cảnh quan, tổng vệ sinh, khơi thông rạch Tám Cao gắn với công trình “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”. Ảnh: NGÔ TÙNG

Tháng Thanh niên 2026 diễn ra từ ngày 28-2 đến 31-3 với nhiều chỉ tiêu trọng tâm. Thành Đoàn đặt mục tiêu thu hút 30.000 thanh thiếu nhi tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; hỗ trợ 2.500 thiếu nhi khó khăn; triển khai 10.000 ý tưởng, sáng kiến; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên.

Đồng thời, huy động 30 tỉ đồng hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp và đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.