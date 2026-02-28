TP.HCM: Khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều chỉ tiêu đột phá

Ngày 28-2, tại phường Thới An (TP.HCM), Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ TP.HCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết ngay sau Tết, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TP đã chủ động chuẩn bị các nội dung, công trình, phần việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.
Theo ông Khoa, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực tham gia các hoạt động thiết thực tại nơi sinh sống, học tập, công tác, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
Từ đó, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM đề nghị các cơ sở Đoàn khẩn trương triển khai các hoạt động đã đăng ký, bám sát phương châm: “Thảo luận kỹ lưỡng - Triển khai rõ ràng - Thực hiện quyết liệt - Sản phẩm cụ thể”.
Hưởng ứng lễ ra quân, nhiều công trình đã được triển khai như cải tạo cảnh quan, tổng vệ sinh, khơi thông rạch Tám Cao gắn với công trình “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”.
Song song đó là các hoạt động an sinh - xã hội: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tổ chức ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt”, đổi rác tái chế lấy cây xanh, tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật An toàn giao thông.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, Thành Đoàn ra mắt chi đoàn ngoài khu vực nhà nước, kết nạp đoàn viên mới, thực hiện công trình vẽ mảng tường “Sống xanh - Bảo vệ môi trường” và ra quân các đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện, “Tiếp sức người lao động”.
Đáng chú ý, năm nay, Thành Đoàn TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống Dashboard, thay thế tổng hợp thủ công, bảo đảm dữ liệu đồng bộ và theo dõi tiến độ minh bạch, khoa học.
Tháng Thanh niên 2026 diễn ra từ ngày 28-2 đến 31-3 với nhiều chỉ tiêu trọng tâm. Thành Đoàn đặt mục tiêu thu hút 30.000 thanh thiếu nhi tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; hỗ trợ 2.500 thiếu nhi khó khăn; triển khai 10.000 ý tưởng, sáng kiến; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên.
Đồng thời, huy động 30 tỉ đồng hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp và đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
Sáng 28-2, Đoàn UBND TP.HCM phối hợp với Đoàn phường Phước Long tổ chức chương trình phát động hưởng ứng ra quân Tháng Thanh niên 2026. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.
Tại chương trình ra quân ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã trao bảng tượng trưng 10 suất học bổng đội viên vượt khó học tốt cho trường.
Chương trình cũng trao 50 cây xanh, một lớp tập huấn thanh niên với kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường.
Chương trình còn tổ chức trồng cây, cải tạo, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu phố 53, phường Phước Long. Đồng thời, thăm hỏi, động viên đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động đang làm nhiệm vụ tại ga metro Phước Long.
Ngoài ra, còn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031…
LÊ THOA ghi