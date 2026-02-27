Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp Tết Nguyên tiêu của người Hoa khu vực Chợ Lớn 27/02/2026 16:43

(PLO)- Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng tại khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) với nhiều lễ hội truyền thống, tái hiện đậm nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Hoa nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Từ ngày 28-2 (12 tháng Giêng), khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) bước vào mùa lễ hội lớn nhất năm của cộng đồng người Hoa với chuỗi hoạt động đặc sắc gồm lễ Kỳ Yên, Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân, Nguyên tiêu và diễu hành nghệ thuật đường phố.

Đầu tiên là lễ Kỳ Yên Chợ Bình Tây, diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 28-2 (12 tháng Giêng) tại số 57 Tháp Mười, phường Bình Tây. Nghi lễ truyền thống này nhằm cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn phát đạt; đồng thời tưởng nhớ ông Quách Đàm, người có công xây dựng ngôi chợ.

Quang cảnh Lễ Kỳ Yên Đình Thần An Khánh sáng 3-1-2026, bên công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm. Ảnh: C.T

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm là các hoạt động múa lân, đánh trống hội và phát lộc đầu năm, thu hút đông đảo tiểu thương và du khách.

Tiếp đó, lúc 8 giờ ngày 1-3 (13 tháng Giêng), lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du được tổ chức tại Hội quán Nghĩa An (678 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn). Khoảng 500 người tham gia đoàn rước, diễu hành qua nhiều tuyến đường và hội quán trong khu vực.

Đây là hoạt động tín ngưỡng, văn hóa tiêu biểu của người Hoa Chợ Lớn, nằm trong chuỗi sự kiện Nguyên tiêu Xuân 2026, với ước nguyện cầu an, cầu phúc, mong xã hội phồn vinh, gia đình an khang.

Nam thanh, nữ tú hoá thân thành hình tượng ngựa xích thố - chiến mã của Quan Công tại Lễ vía Quan Thánh Đế Quân, hay còn gọi là Nguyên Tiêu nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du vào sáng 9-2-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hình tượng Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) là nhân vật lịch sử được cộng đồng người Hoa tôn kính vì phẩm chất trung nghĩa, tín nghĩa, được thờ phụng rộng rãi trong các miếu hội quán, góp phần vào chiều sâu văn hóa trong lễ hội tín ngưỡng.

Các nghi thức truyền thống như đấu thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân - sư - rồng được tổ chức xuyên suốt. Lộ trình đoàn xuất phát từ Hội quán Nghĩa An, đi qua các tuyến Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học và trở lại điểm xuất phát.

Điểm nhấn được trông đợi nhất là Lễ hội Nguyên tiêu, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn, hình thành từ thế kỷ XVII.

Năm 2020, “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5 cũ, TP.HCM” được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức thường niên.

Được biết, từ năm 2000, Lễ hội Nguyên Tiêu được Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM (nay là Sở VH&TT TP.HCM) đưa vào danh mục lễ hội tổ chức thường niên của thành phố.

Lễ hội Nguyên tiêu năm nay diễn ra từ ngày 28-2 đến 3-3 (12-15 tháng Giêng). Đêm thơ Việt Nam được tổ chức lúc 19 giờ 30 ngày 1-3 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Chương trình diễu hành đường phố Tết Nguyên tiêu diễn ra từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3-3 (15 tháng Giêng), quy tụ khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân - sư - rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo…

Đoàn diễu hành xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, qua Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Cùng tối 3-3, từ 19 giờ, đêm hội Nguyên tiêu chính thức diễn ra với nghi thức khai hội, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành qua lễ đài tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (số 105 Trần Hưng Đạo).