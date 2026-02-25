TP.HCM: Công bố Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề 'Tiếng gọi đô thị mới' 25/02/2026 15:18

(PLO)- Hội Nhà văn TP.HCM công bố chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới" diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động phong phú.

Ngày 25-2, Hội Nhà văn TP.HCM công bố chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới".

Theo ban tổ chức (BTC), năm 2026, kỷ niệm 50 năm Sài Gòn được đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm đất nước đổi mới, mà TP.HCM được xem như điển hình. Không chỉ đổi mới kinh tế, TP.HCM cũng là mảnh đất đổi mới về sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có nhiều thành tựu đổi mới thi ca.

Bây giờ, khi đã sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị tiếp tục đổi mới và tạo cảm hứng đổi mới.

Trong dòng chảy ấy, thi ca TP.HCM cũng cất lên "tiếng gọi đô thị mới", đồng hành và bồi đắp đời sống tinh thần của người dân TP.HCM.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tại buổi công bố.

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, chủ đề năm nay phản ánh diện mạo, nhịp sống và khát vọng phát triển của một đô thị năng động.

"TP.HCM sau khi sáp nhập là siêu đô thị mới. Tiếng gọi này như tiếng gọi văn chương cũng là tiếng gọi từ trái tim. Phát triển như thế nào trong thời đại công nghệ số, cuối cùng con người vẫn làm chủ.

Những con người đó không chỉ biết bản thân mình, mà trái tim có nhịp đập dành cho cộng đồng, cho sự phát triển của thành phố. Thơ ca có vai trò hết sức quan trọng. Nó là tiếng gọi tâm hồn, nó đến từ tâm hồn" – nhà văn Trịnh Bích Ngân bày tỏ.

Ngày thơ Việt Nam 2026 gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày 27-28/2 và 1-3 (11,12 và 13 tháng giêng Bính Ngọ).

Tọa đàm “Đô thị thi ca” diễn ra lúc 9h ngày 27-2, trao đổi về đặc trưng thơ TP.HCM. Đồng thời kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế, khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 350 khuyến khích phát triển văn học. Tọa đàm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ.

Triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” bắt đầu từ sáng 28-2: Giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… Giao lưu với các dịch giả.

Các tác phẩm thơ được dịch và giới thiệu đến bạn đọc.

Hội trại thơ: Giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm các cả các câu lạc bộ trên địa bàn Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Diễn ra từ chiều 28-2 đến hết ngày 1-3. Giao lưu giữa các câu lạc bộ, trao giải cho các trại thơ ấn tượng và những tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Đường thơ: Triển lãm 12 poster, với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Chương trình thơ nhạc “Tiếng gọi đô thị mới” diễn ra sáng chủ nhật (1/3) trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường… Chương trình do Nhà hát kịch TP.HCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…