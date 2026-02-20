TP.HCM: Đường sách Tết Bính Ngọ đạt gần 5 tỉ đồng sau 5 ngày hoạt động 20/02/2026 21:29

(PLO)- Sau 5 ngày diễn ra, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM ghi nhận tổng doanh thu phát hành sách gần 4,99 tỉ đồng, với hơn 11.500 tựa và trên 40.700 bản được bán ra, sức mua tăng mạnh vào mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai mạc từ 17 giờ ngày 15-2.

Theo đó, sau 5 ngày đầu tổ chức (từ 15-2 đến 19-2-2026, nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), đường sách Tết ghi nhận kết quả tích cực về doanh thu và lượng khách.

Tổng doanh thu phát hành sách đạt gần 5 tỉ đồng (khoảng 4,99 tỉ đồng), chưa bao gồm doanh thu từ các gian hàng nước uống và dịch vụ khác.

Hơn 11.500 tựa sách với trên 40.700 bản được bán ra. Doanh thu và sản lượng tập trung cao vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, cho thấy nhu cầu văn hóa đọc dịp đầu năm ở mức khả quan.

Người dân và du khách tham quan tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 vào ngày 15-2. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ước tính của ban tổ chức, trong 5 ngày đầu, tổng lượng khách tại ba điểm tổ chức đạt gần 1 triệu lượt, cụ thể:

Tại khu vực trung tâm đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), không khí luôn nhộn nhịp, nhất là vào buổi tối và đêm mùng 1, mùng 2 Tết.

Các hoạt động giao lưu, ký tặng sách, biểu diễn sân khấu và chương trình tương tác tại gian hàng thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ở hai điểm Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), đường hoa và đường sách cũng diễn ra sôi động, đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết lượng khách quốc tế tăng rõ rệt so với những năm trước.

Các chương trình giao lưu, ký tặng, hoạt động sân khấu tâm điểm và khuyến mãi tại gian hàng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khách tham quan.

Riêng khu vực ATM Sách Nghĩa tình ghi nhận khoảng 7.200 lượt đọc và nghe sách nói; trong đó có khoảng 1.200 lượt nhận lì xì sách từ hệ thống máy phát sách tự động.

Sở VH&TT TP.HCM đánh giá đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả tích cực về doanh thu, sức tiêu thụ và lượng khách. Đồng thời, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân và du khách, qua đó quảng bá hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo kế hoạch, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục phục vụ người dân và du khách đến 22 giờ ngày 22-2-2026 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Sau hơn một thập kỷ duy trì, đây là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TP.HCM, hướng đến khai xuân bằng tri thức và khởi đầu năm mới bằng tư duy mới, bồi đắp các giá trị tinh thần bền vững.