TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết với quy mô chưa từng có 15/02/2026 19:16

(PLO)- Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” diễn ra từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, tổ chức hơn 80 hoạt động, mở rộng không gian tại 3 địa điểm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên toàn địa bàn TP.HCM.

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết năm 2026 đánh dấu 16 năm hình thành và phát triển của Lễ hội Đường sách Tết. Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc.

Theo ông Thuận, kết quả này là sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP qua các thời kỳ; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị; sự sáng tạo của các đơn vị xuất bản, in, phát hành cùng sự hưởng ứng của người dân.

TP.HCM xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện. Nhiều mô hình đã được triển khai như Đường sách TP.HCM, Đại sứ văn hóa đọc, không gian đọc cộng đồng, thư viện học đường, thư viện thông minh, xe buýt thư viện… từng bước đưa sách đến gần hơn với người dân.

Lần đầu tiên, lễ hội được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm gồm: tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

“Thông qua lễ hội, TP mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc, học tập suốt đời; qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân” – ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện được tổ chức xuyên suốt, gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, cùng khoảng 15 chương trình tại hai Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ.

Lễ hội được chia thành ba phân khu. Phân khu A (Xuân hội tụ) là không gian di sản với thiết kế “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng triển lãm sách thủ công, sách quý. Phân khu B (Vững bước) tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Phân khu C (Vươn mình) phát huy hoạt động cộng đồng như ATM Sách Nghĩa Tình – nơi người dân có thể trao tặng và nhận sách.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sau lễ khai mạc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi, đứng giữa), hào hứng tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Hoạt động vẽ thư pháp chào mừng Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với linh vật ngựa đặc trưng của đường sách Tết năm nay.

Hội sách quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản, phát hành với nhiều dòng sách từ ngoại văn, văn học đến chuyên đề về AI, chuyển đổi số. Các gian hàng tổ chức hoạt động tương tác như vòng quay may mắn, tặng Ebook miễn phí, giao lưu, ký tặng với nhà văn Xuân Phượng, nhà thơ Phong Việt, workshop trải nghiệm.

Tại các không gian mở rộng, lễ hội ghi dấu ấn địa phương. Ở Vũng Tàu có chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật “Bạch Dinh - Sắc xuân mới” vào các đêm mùng 3, 4 và 5 Tết, kết hợp âm nhạc và trình diễn áo dài. Tại Bình Dương, các triển lãm chuyên đề về lịch sử Đảng và hành trình phát triển vùng đất được giới thiệu qua 128 khung ảnh tư liệu.

Với quy mô mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đầu năm của TP.HCM, góp phần xây dựng cộng đồng yêu sách và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.