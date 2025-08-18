Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam Những chiến sĩ An ninh nội địa thầm lặng giữ lửa đoàn kết giữa đại ngàn 18/08/2025 05:45

(PLO)- Ở tuyến đầu thầm lặng bảo vệ sự bình yên của vùng đất hội tụ 47 dân tộc anh em Lâm Đồng là lực lượng An ninh nội địa - những người không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, mà còn là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân.

Chúng tôi có dịp trò chuyện với Thượng tá Lê Công Duy - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lâm Đồng, để nghe ông chia sẻ về những câu chuyện chưa từng kể, về công việc bám dân, hóa giải chia rẽ và thắp lên niềm tin nơi cơ sở.

.Thưa Thượng tá Lê Công Duy, ông có thể chia sẻ khái quát vai trò, chức năng của lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại địa bàn đặc thù như Lâm Đồng - nơi có đông đồng bào thiểu số và tôn giáo?

+ Lực lượng An ninh nội địa được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, cũng như an ninh liên quan đến các vụ việc khiếu kiện phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, chống đối Đảng, chống phá Nhà nước. Nhiều năm qua, lực lượng luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần giữ vững ổn định và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

.Trong quá trình công tác, ông và đồng đội đã đối mặt với những tình huống “nóng” nào liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo hay các âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng để chống phá?

+ Lâm Đồng nằm trong tầm ngắm của các thế lực phản động từ sớm. Giai đoạn 2001-2004, một nhóm đối tượng bị móc nối hình thành khung tổ chức, nhưng với sự cảnh giác của nhân dân và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng an ninh, chúng tôi đã triệt phá, ngăn chặn từ sớm, không để lan rộng hay tham gia các cuộc biểu tình.

Gần đây, chúng tôi phát hiện tổ chức “Ủy ban Cứu người Việt trên biển” do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, lợi dụng những khó khăn về cấp căn cước công dân, đất đai tại vùng đồng bào Mông để vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử. Chúng đưa người ra nước ngoài làm “nhân chứng sống” theo kịch bản dựng sẵn. Nhưng nhờ chủ động nắm tình hình, lực lượng đã bóc trần thủ đoạn, củng cố niềm tin của bà con.

.Trên không gian mạng, hoạt động chống phá ngày càng tinh vi. Lực lượng An ninh nội địa đã làm gì để đấu tranh hiệu quả?

+ Chúng tôi phân loại rõ các đối tượng dễ bị móc nối, thường là những người bất mãn hoặc có liên hệ với các thành phần phản động. Từ đó, triển khai biện pháp tiếp cận, thu thập tài liệu, phát hiện và xử lý hành vi xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo. Khi đủ chứng cứ, chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật.

.Ông có thể kể một kỷ niệm trong bảo vệ sự kiện lớn?

+ Dịp lễ 30-4 - 1-5-2025, chúng tôi phối hợp với các đơn vị bạn bắt giữ một đối tượng chuẩn bị rải truyền đơn chống phá tại TP.HCM theo chỉ đạo từ tổ chức phản động bên ngoài. Việc bắt giữ kịp thời đã ngăn chặn âm mưu gây ảnh hưởng xấu trong ngày lễ lớn.

.Với địa bàn nhiều tín đồ tôn giáo, ông triển khai công tác vận động quần chúng ra sao?

+ Chúng tôi tranh thủ các vị chức sắc, đặc biệt là lãnh đạo các hệ phái Tin Lành để truyền tải thông tin chính thống. Vào các dịp lễ trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng an ninh trực tiếp thăm hỏi, động viên, đồng thời cung cấp thông tin về âm mưu chống phá để các vị chức sắc tuyên truyền tới tín đồ.

.Hướng đến 80 năm ngày thành lập CAND, ông muốn nhắn gửi gì tới thế hệ trẻ trong ngành?

+ Công tác an ninh nội địa đòi hỏi kiên trì bám cơ sở, đồng hành cùng dân. Phải giúp dân bằng việc làm cụ thể – như hỗ trợ sản xuất, chăm lo y tế, cải thiện đời sống – để họ tin tưởng và không bị lôi kéo. Dù quá khứ thế nào, khi được quan tâm, người dân sẽ đứng về phía chính quyền và lực lượng công an. Đó là sức mạnh bảo vệ bình yên bền vững nhất.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi khép lại khi ánh chiều buông xuống những triền cà phê xanh ngát ở Lâm Đồng. Giữa nhịp sống yên bình ấy, càng thấm thía hơn giá trị của sự ổn định mà lực lượng An ninh nội địa đang gìn giữ. Không ồn ào, không hào nhoáng, họ âm thầm làm tròn trách nhiệm với Đảng, với nhân dân – như ngọn lửa bền bỉ sưởi ấm tình đoàn kết nơi đại ngàn.

Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Lê Công Duy, chúc ông và đồng đội luôn mạnh khỏe, vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành công an và nhân dân tin tưởng giao phó.