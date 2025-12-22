Toàn cảnh khu vực xây cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km vượt sông Đồng Nai 22/12/2025 13:46

(PLO)- Dự án cầu Phú Mỹ 2 do TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai với nguồn vốn đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỉ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3km, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và kết thúc tại đường Liên Cảng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Từ tháng 8-2025, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã liên tục làm việc thống nhất cơ chế phối hợp về việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm kết nối hai địa phương như: cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng và cầu Cát Lái. Trong đó, TP.HCM sẽ làm cơ quan có thẩm quyền, triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tổng mức vốn đầu tư sơ bộ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 hơn 25.000 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 6,3km, trong đó địa bàn TP.HCM dài 4,6km, tỉnh Đồng Nai dài 1,7km. Điểm đầu xây dựng cầu Phú Mỹ 2 từ đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè, (TP.HCM) và kết thúc tại đường Liên Cảng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế với quy mô 8 làn xe; đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc-Nam, gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; phần đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường Liên Cảng.

Hiện tại các sở, ngành TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ trương đầu tư để kịp tiến độ khởi công (dự kiến chậm nhất quý I/2026).

Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ và cầu Cát Lái, cầu Long Hưng sẽ tạo trục giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế mới giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Qua đó, giảm áp lực giao thông qua cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, cầu Phú Mỹ-Vành đai 2 TP.HCM hiện hữu, phục vụ nhu cầu kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Vị trí dự kiến phần cầu chính cầu Phú Mỹ 2 (phường Phú Thuận, TP.HCM).

Điểm đầu của dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ, trực đường huyết mạch đi qua nhiều phường, xã của khu Nam TP.HCM. Phần đường dẫn cầu Phú Mỹ 2 (phía TP.HCM) sẽ đi qua các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Quốc Việt kết nối với đường Đào Trí.

Toàn cảnh nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Bình Khánh, TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành nhìn từ trên cao. Đây cũng là công trình kết nối đến Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tạo động lực cho phát triển cho TP.HCM, Đồng Nai.

Hiện vẫn chưa có đường hiện hữu để kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Hoàng Quốc Việt, toàn vực đường kết nối trong tương lai đi qua chủ yếu là đất trống, kênh rạch và một phần nhà dân.

Nút giao đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt, khu vực dự kiến đường cầu Phú Mỹ 2 đi qua.

Phần cầu chính Phú Mỹ 2 bờ TP.HCM sẽ được xây dựng tại khu vực tiếp giáp 2 tuyến đường Hoàng Quốc Việt và Đào Trí (phường Phú Thuận).

Khu vực xây dựng phần cầu chính của dự án (phía TP.HCM) chủ yếu là các bãi xe container, nhà kho, trụ sở các công ty vận tải hàng hóa.

Vị trí dự kiến phần cầu chính cầu Phú Mỹ 2 (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Khu vực hiện hữu sẽ xây dựng phần cầu chính (phía Đồng Nai) chủ yếu là đất ven sông thưa thớt dân cư sinh sống và đất canh tác nông nghiệp.

Phần đường dẫn cầu Phú Mỹ 2 phía Đồng Nai sẽ kết nối đường Liên Cảng. Trong ảnh: Khu vực đường Liên Cảng sẽ đi qua sau khi hoàn thiện.

Một phần khu vực đang được triển khai xây dựng tuyến đường Liên Cảng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Đường dẫn cầu Phú Mỹ 2 phía Đồng Nai sẽ nối vào đường Liên Cảng (sau khi hoàn thiện). Hiện nay đoạn đầu tuyến đường, nhiều thiết bị máy móc được triển khai để san lắp mặt bằng.