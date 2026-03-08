Gần 3.000 người tham gia đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PLO)- Gần 3.000 người tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) - một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026.
Sáng 8-3, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức cho gần 3.000 người tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Theo Ban tổ chức, chương trình là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026, hướng đến kỷ niệm 1986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Sự kiện kết hợp đồng diễn dân vũ và hoạt động diễu hành áo dài Việt Nam quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn TP.HCM, trong đó có gần 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Người dân trải nghiệm các không gian phục vụ lễ hội áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.