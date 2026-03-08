Gần 3.000 người tham gia đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP

(PLO)- Gần 3.000 người tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) - một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026. 

Sáng 8-3, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức cho gần 3.000 người tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Theo Ban tổ chức, chương trình là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026, hướng đến kỷ niệm 1986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Sự kiện kết hợp đồng diễn dân vũ và hoạt động diễu hành áo dài Việt Nam quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn TP.HCM, trong đó có gần 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

đồng diễn áo dài (1).jpg
Hàng nghìn người cùng đồng diễn dân vũ áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào sáng 8-3. Ảnh: NGUYÊN HỒNG.
đồng diễn áo dài (8).jpg
Hình ảnh hàng nghìn người khoác áo dài không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
đồng diễn áo dài (7).jpg
Những người tham gia được sắp xếp theo hàng, cùng đồng diễn trên nền nhạc do ban tổ chức chuẩn bị.
đồng diễn áo dài (17).jpg
Chương trình đồng diễn áo dài với sự tham gia hàng nghìn người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những hoạt động quan trọng, đặc sắc của Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2026.
áo dài.jpg
Sau khi hoạt động đồng diễn kết thúc, những người tham gia sẽ diễu hành qua một số tuyến phố trung tâm TP.HCM.
đồng diễn áo dài (4).jpg
Đoàn nữ cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM tham gia diễu hành áo dài.
đồng diễn áo dài (2).jpg
Đại sứ lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 hòa mình cùng người dân tại các hoạt động vào sáng 8-3.
đồng diễn áo dài (9).jpg
Băng Tuyền (trái) cùng bạn tại chương trình đồng diễn áo dài. "Em rất tự hào khi khoác trên mình trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong ngày 8-3. Đặc biệt hòa mình cùng hàng nghìn người cùng đồng diễn áo dài, tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp" - Băng Tuyền nói.
đồng diễn áo dài (12).jpg
Trong sáng 8-3, nhiều học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) có mặt từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên trang phục áo dài.
đồng diễn áo dài (13).jpg
Từ trái sang: Quỳnh Anh, Thiên Ân và Kim Thanh rạng ngời trong tà áo dài trắng. "Thông qua hoạt động này, chúng em mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh tuyệt đẹp của áo dài đến với cộng đồng" - Kim Thanh cho biết.
đồng diễn áo dài (3).jpg
Sau 12 năm tổ chức, lễ hội Áo dài đã trở thành một hoạt động văn hóa đặc trưng, góp phần định vị hình ảnh TP.HCM như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập.
﻿ đồng diễn áo dài (16).jpg
đồng diễn áo dài (15).jpg﻿
Người dân trải nghiệm các không gian phục vụ lễ hội áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
THUẬN VĂN
QUỲNH DIỆP
