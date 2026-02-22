Ông Bảy Đò hơn 40 năm bền bỉ đưa khách qua sông

(PLO)- Giữa nhịp sống đô thị hối hả, ở một khúc sông nhỏ tại xã Bình Lợi (TP.HCM), tiếng máy phà vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Gần nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Văn Đực – hay còn gọi là ông Bảy Đò, lặng lẽ đưa người dân qua sông, bền bỉ giữ nghề mưu sinh và gắn bó với bao thế hệ cư dân đôi bờ.
Ít ai để ý rằng, giữa những con đường mở rộng và cầu mới đang dần hình thành, vẫn còn một bến phà nhỏ hoạt động không ngơi nghỉ. Ở đó, ông Bảy Đò (75 tuổi) cùng con cháu ngày ngày bám sông, đưa từng lượt khách sang bờ bên kia.
Hơn 40 năm gắn bó với tay lái phà, ông không chỉ chở người qua sông mà còn chở theo những thói quen sinh hoạt, ký ức và nhịp sống bình dị của một vùng ven TP.HCM.
Mùa nước lên, ông Bảy tranh thủ vớt lục bình, dọn vật cản mắc vào chân vịt để phà vận hành ổn định. Thời gian chờ khách được ông tận dụng để kiểm tra, vệ sinh máy móc.