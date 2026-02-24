Hàng trăm người đội nắng chờ làm lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng

(PLO)- Sáng 24-2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng trăm người dân đội nắng, xếp hàng dài tại chùa Ngọc Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM) để chờ đến lượt làm lễ chuyển vận, mong cầu cầu bình an, may mắn và tài lộc trong năm mới.
Lễ chuyển vận (hay cải vận) là nghi thức độc đáo diễn ra vào mùng 8 và 14 tháng Giêng hàng năm thu hút hàng trăm người đến cầu bình an, may mắn và tài lộc.
Theo ghi nhận của PV, từ sáng 24-2, tại chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) trên đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM, đông kín dòng người đến làm lễ chuyển vận đầu năm. Người tham gia lễ chuyển vận bắt đầu đi 3 vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy. Lễ vật được đội trên đầu gồm: phong bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo… Kết thúc 3 vòng, người dân xếp hàng theo thứ tự để trở lại chính điện, chờ các sư thầy đóng ấn lộc.
Đến trưa, hàng trăm người dân vẫn đội nắng, xếp hàng dài theo thứ tự để vào chánh điện xin ấn lộc.
Ngoài phần lễ nhận tại chùa (đăng ký từ trước) gồm: phong bao lì xì, trái cây, bánh kẹo... nhiều người còn mang theo quần áo của người thân để đóng ấn xin chuyển vận.
Hàng trăm người đầu đội lễ vật, xếp hàng theo thứ tự và di chuyển trật tự phía sau các sư thầy khi cử hành lễ chuyển vận.
Phấn khởi khi cầm gần chục bao lì xì có ấn lộc, chị Thu Trang (ngụ phường Long Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 chị đến chùa Ngọc Hoàng vào tháng Giêng nhưng đây là lần đầu tiên xin làm lễ chuyển vận. Năm mới, chị đến đây cầu mong may mắn, vạn sự như ý, tài lộc và bình an".