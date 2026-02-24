Hàng trăm người đội nắng chờ làm lễ chuyển vận tại chùa Ngọc Hoàng 24/02/2026 12:51

(PLO)- Sáng 24-2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng trăm người dân đội nắng, xếp hàng dài tại chùa Ngọc Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM) để chờ đến lượt làm lễ chuyển vận, mong cầu cầu bình an, may mắn và tài lộc trong năm mới.

Lễ chuyển vận (hay cải vận) là nghi thức độc đáo diễn ra vào mùng 8 và 14 tháng Giêng hàng năm thu hút hàng trăm người đến cầu bình an, may mắn và tài lộc.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng 24-2, tại chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) trên đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM, đông kín dòng người đến làm lễ chuyển vận đầu năm. Người tham gia lễ chuyển vận bắt đầu đi 3 vòng quanh sân chùa trong tiếng tụng kinh của các sư thầy. Lễ vật được đội trên đầu gồm: phong bao lì xì, bánh kẹo, trái cây, quần áo… Kết thúc 3 vòng, người dân xếp hàng theo thứ tự để trở lại chính điện, chờ các sư thầy đóng ấn lộc.

Đến trưa, hàng trăm người dân vẫn đội nắng, xếp hàng dài theo thứ tự để vào chánh điện xin ấn lộc.

Lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) được tổ chức vào mùng 8 và 14 tháng Giêng hằng năm. Người dân đến chùa để cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Người dân đăng ký cầu an, làm lễ chuyển vận trực tiếp tại chùa Ngọc Hoàng vào sáng 24-2.

﻿ ﻿ Ngoài phần lễ nhận tại chùa (đăng ký từ trước) gồm: phong bao lì xì, trái cây, bánh kẹo... nhiều người còn mang theo quần áo của người thân để đóng ấn xin chuyển vận.

Chị Kim Ngọc (ngụ Đồng Nai) đến chùa Ngọc Hoàng từ sớm để xếp hàng làm lễ chuyển vận. "Ai khi đến nơi linh thiêng như chùa Ngọc Hoàng đều cầu mong nhiều điều tốt đẹp trong những ngày đầu năm. Mình cũng mong sẽ nhận được nhiều may mắn, hạnh phúc hơn so với năm cũ" - Chị Ngọc nói.

Quý sư thầy tay cầm cây phước, tụng kinh đi vòng quanh chùa 3 vòng khi cử hành lễ chuyển vận.

﻿ ﻿ Hàng trăm người đầu đội lễ vật, xếp hàng theo thứ tự và di chuyển trật tự phía sau các sư thầy khi cử hành lễ chuyển vận.

Hơn 11 giờ, dòng người xếp hàng đi 3 vòng sân chùa vẫn nhích từng chút một.

Chị Huyền Hương (ngụ xã Bình Chánh) cho biết: "Mặt dù trời khá nắng, phải xếp hàng và việc di chuyển vào xin ấn lộc diễn ra chậm nhưng vẫn hoan hỉ. Vì mình đến đây là nơi linh thiêng, cầu mong điều tốt lành nên mọi người vẫn trật tự và chờ đến lượt".

﻿ Phấn khởi khi cầm gần chục bao lì xì có ấn lộc, chị Thu Trang (ngụ phường Long Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 chị đến chùa Ngọc Hoàng vào tháng Giêng nhưng đây là lần đầu tiên xin làm lễ chuyển vận. Năm mới, chị đến đây cầu mong may mắn, vạn sự như ý, tài lộc và bình an".