Sắc màu tuổi thơ trong ngày hội vẽ heo đất đầu xuân 08/03/2026 08:00

(PLO)- Trong không khí đầu xuân 2026, chương trình “Vẽ heo đất – Gieo yêu thương” tại chùa Vạn Phước mang đến sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia và nhân ái qua từng nét vẽ.

Nhân dịp Xuân mới 2026, chùa Vạn Phước tổ chức ngày hội “Vẽ heo đất – Gieo yêu thương”, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo không gian vui chơi lành mạnh mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thương, gieo những hạt giống sẻ chia trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Tại chương trình, các em được thỏa sức sáng tạo với màu sắc, tự tay trang trí những chú heo đất theo trí tưởng tượng của mình. Hoạt động giúp các em giải tỏa áp lực sau giờ học, đồng thời khơi gợi niềm yêu thích nghệ thuật và phát triển tư duy sáng tạo.

Không dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật, những chú heo đất sau khi hoàn thiện còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nhiều em lựa chọn nuôi heo đất để gây quỹ, góp phần hỗ trợ bạn nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc trẻ em vùng cao. Qua đó, các em được giáo dục ý thức tiết kiệm, biết trân trọng giá trị của đồng tiền và học cách sẻ chia ngay từ nhỏ.

Trong đời sống văn hóa, heo đất còn là biểu tượng của sự sung túc, may mắn và đủ đầy. Vì vậy, mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là một tác phẩm sáng tạo mà còn gửi gắm những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Bộ ảnh của tác giả Nguyễn Văn Khởi gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên, rạng rỡ của các em nhỏ trong ngày hội, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và những sắc màu tươi mới của cuộc sống.

Nhóm tình nguyện viên tất bật chuẩn bị bút, màu cho ngày hội. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Một em nhỏ chăm chút cho từng nét vẽ. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Sư trụ trì tham gia vẽ heo đất cùng các em nhỏ. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Những họa tiết mùa xuân được tô điểm trên những con heo đất. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Thành quả của các em nhỏ sau nhiều giờ miệt mài tô vẽ. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Bạn nhỏ khoe với sư cô về con heo đất mình vừa hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI