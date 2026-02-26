Xuyên đêm nướng hàng nghìn con cá lóc bán ngày vía Thần Tài 26/02/2026 06:49

(PLO)- Phố “cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) đỏ lửa xuyên đêm, chuẩn bị hàng nghìn con cá cho ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Hơn 20 năm qua, phố "cá lóc nướng" TP.HCM trên đường Tân Kỳ Tân Quý luôn nhộn nhịp vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Ghi nhận của PV, khoảng 22 giờ ngày 25-2 (mùng 9 tháng Giêng), không khí tại đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng loạt tiệm cá lóc nướng đỏ lửa, khói tỏa nghi ngút, nhân viên liên tục trở mặt cá.

Do lượng cá bán ra trong ngày vía Thần Tài tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên nhiều tiệm phải thuê thêm nhân viên, tăng cường người nướng và đóng gói ngay trong đêm.

Cá lóc cung cấp vào ngày vía Thần Tài được các tiểu thương lựa chọn nhập hàng từ chợ đầu mối (chủ yếu là chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM). Cá tươi sống để đảm bảo chất lượng, độ ngon cả khi nướng lẫn đến tay người mua.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Cá lóc được chọn thường có trọng lượng từ 1-1,3kg/con. Sau khi làm sạch, người nướng đâm xuyên cá 1 đoạn mía đã tước vỏ dài khoảng 60cm để định hình và tăng độ ngon sau khi nướng.

﻿ Cá trước khi đặt lên bếp than được phủ bên ngoài một lớp muối để khử mùi tanh, giữ nhiệt giúp cá chín đều và không bị khô.

Anh Văn Trung (quê Đồng Tháp) cùng các nhân viên nướng cá tại số nhà 44, đường Tân Kỳ Tân Quý từ 16 giờ. "Năm nào cũng vậy, đến cận ngày vía Thần Tài, tôi đều lên phụ chủ nướng cá lóc, vừa vui, vừa có thêm thu nhập" - anh Trung nói.

Anh Danh Khá (bìa phải, quê Bạc Liêu) lần đầu tiên lên TP.HCM﻿ phụ gia đình anh Văn Phú (bìa trái, chủ tiệm) nướng cá lóc ngày cao điểm. "Năm nay, tính đến thời điểm hiện tại thấy sức mua của người dân có phần giảm, độ tất bật, nhộn nhịp của tuyến đường này trong đêm trước ngày vía Thần Tài không bằng năm rồi. Nhưng tiệm của vợ chồng tôi vẫn chuẩn bị 500-600 con cá cho ngày mai" - Anh Văn Phú chia sẻ.

Tại tiệm số 93 đường Tân Kỳ Tân Quý, anh Phương Tuấn cho biết: "Việc nướng cá lóc với những người làm thường xuyên là bình thường nhưng với những người mới phụ việc sẽ bị đuối sức do phải làm việc liên tục nhiều giờ liền, lửa than thì nóng, người nướng phải nhanh tay, lẹ mắt lật cá liên tục...".

Mở tiệm nướng cá lóc hơn 10 năm tại đường Tân Kỳ Tân Quý, chị Hồng Nhung chủ tiệm dự đoán sức mua sẽ giảm nên chỉ chuẩn bị khoảng 500-600 con cá lóc và nướng xuyên đêm 25 đến rạng sáng 26-2.

Trong quá trình nướng dưới nhiệt độ lửa than cao, người nướng phải vừa quan sát, vừa trở cá để cá không bị khét bên ngoài nhưng vẫn chín đều bên trong. Sau khi cá chín, người nướng cá sẽ dùng dao cạo đi phần da cá bị cháy xém.

Những con cá sau khi chín sẽ được nhân viên phân loại theo kích thước và trọng lượng để có giá bán phù hợp. Năm nay, thị trường cá lóc nướng dao động từ 180.000 đồng - 230.000 đồng/con tùy trọng lượng cá.

Tiệm cá nướng Trung tại số 44 đường Tân Kỳ Tân Quý chuẩn bị khoảng 1.500 con cá cho ngày vía Thần Tài.

Thu Thủy (ngụ phường Tân Sơn Nhì) và mọi người tại tiệm cá nước Trung chuẩn bị khoảng 2.000 phần rau giao kèm cho khách mua cá lóc nướng.

Mỗi phần rau đi kèm cá nướng thường có bánh tráng, nước chấm, bún và các loại rau.

Khoảng 21 giờ, cô Hiền (ngụ phường Bình Hưng Hoà) ghé mua 2 con cá lóc nướng: "Thường mọi người hay mua cá vào đúng ngày vía Thần Tài nhưng nay tôi có việc đi ngang qua đây nên mua trước 2 con, mỗi con hơn 1kg. Mong rằng năm nay gia đình mình sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc và làm ăn thuận buồm xuôi gió".