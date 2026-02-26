Xuyên đêm nướng hàng nghìn con cá lóc bán ngày vía Thần Tài

Ghi nhận của PV, khoảng 22 giờ ngày 25-2 (mùng 9 tháng Giêng), không khí tại đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng loạt tiệm cá lóc nướng đỏ lửa, khói tỏa nghi ngút, nhân viên liên tục trở mặt cá.
Do lượng cá bán ra trong ngày vía Thần Tài tăng gấp nhiều lần so với ngày thường nên nhiều tiệm phải thuê thêm nhân viên, tăng cường người nướng và đóng gói ngay trong đêm.
Cá lóc được chọn thường có trọng lượng từ 1-1,3kg/con. Sau khi làm sạch, người nướng đâm xuyên cá 1 đoạn mía đã tước vỏ dài khoảng 60cm để định hình và tăng độ ngon sau khi nướng.
Cá trước khi đặt lên bếp than được phủ bên ngoài một lớp muối để khử mùi tanh, giữ nhiệt giúp cá chín đều và không bị khô.
Tiệm cá nướng Trung tại số 44 đường Tân Kỳ Tân Quý chuẩn bị khoảng 1.500 con cá cho ngày vía Thần Tài.
Thu Thủy (ngụ phường Tân Sơn Nhì) và mọi người tại tiệm cá nước Trung chuẩn bị khoảng 2.000 phần rau giao kèm cho khách mua cá lóc nướng.