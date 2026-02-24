Ngày Vía Thần Tài 2026: Giá vàng neo cao, cách bán cũng lạ chưa từng có 24/02/2026 12:40

(PLO)- Càng sát ngày Vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng), giá vàng trong nước càng tách nhịp thế giới, neo cao do nguồn cung hạn chế và tâm lý tích trữ tăng mạnh theo mùa vụ.

Càng sát ngày Vía Thần Tài, thị trường vàng trong nước càng bộc lộ trạng thái vận động khá độc lập so với thế giới. Trong khi giá vàng quốc tế ghi nhận một phiên biến động mạnh, biên độ dao động lớn và thay đổi liên tục theo dòng tin tức thì giá vàng trong nước gần như đi ngang, duy trì mặt bằng cao và thiếu phản ứng tương xứng.

Khách hàng mua vàng trang sức. Ảnh: T.L

Thị trường trong nước: Giá neo cao, cung không theo kịp cầu

Sáng ngày 24-2, giá vàng miếng được Công ty SJC và các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI giữ nguyên mua bán ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC cũng được rao bán với mức giá tương đương.

Tuy nhiên, đối với các loại vàng nhẫn trơn, vàng trang sức 9999 mỗi nơi điều chỉnh tăng giảm khác nhau. Đơn cử tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn 24K được doanh nghiệp này cộng thêm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đẩy giá mua bán lên 182 - 185 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng SJC.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn mang thương hiệu Mi Hồng lại được giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán, neo giá mua bán hiện ở mức 182,1 - 184,6 triệu đồng/lượng…

Trước thềm ngày Vía Thần Tài, giá vàng được dự báo khó giảm khi nguồn cung trên thị trường tiếp tục trong trạng thái eo hẹp, trong khi nhu cầu tích trữ tăng mạnh theo mùa vụ.

Theo ghi nhận, lượng vàng nguyên liệu trong nước hiện rất hạn chế khiến nhiều doanh nghiệp không chủ động được kế hoạch sản xuất và phân phối.

Khách hàng chờ mua vàng tại cửa hàng SJC. Ảnh: THÙY LINH

Đại diện Công ty SJC cho biết chưa thể khẳng định có đủ hàng để bán trong ngày cao điểm Vía Thần Tài năm nay hay không do nguồn cung nguyên liệu gần như đã cạn. Số lượng vàng đưa ra thị trường mỗi ngày thấp hơn đáng kể so với sức mua thực tế.

Đáng chú ý, tại khu vực Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã dừng bán trực tiếp và chuyển hoàn toàn sang hình thức bán online nhằm kiểm soát lưu lượng khách và phân bổ hàng hóa hợp lý. Tuy nhiên, ngay cả với phương thức này, số lượng mở bán mỗi ngày vẫn có hạn, cho thấy áp lực cung ứng là vấn đề chung của toàn thị trường.

Dưới góc nhìn chuyên gia, khi cung không theo kịp cầu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mang yếu tố tâm linh và tích lũy tài sản như ngày Vía Thần Tài khả năng giá giảm sâu khó xảy ra.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng diễn biến giá vàng trong nước thời điểm này phụ thuộc lớn vào cung – cầu nội địa chứ không hoàn toàn đi theo xu hướng thế giới. Khi nguồn cung bị giới hạn mà nhu cầu theo mùa vụ bùng lên, áp lực duy trì mức giá cao là điều khó tránh khỏi.

Doanh nghiệp siết phân phối, chuyển sang bán online

Kể từ hôm nay, sản phẩm vàng trọng lượng 0,1 chỉ mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải sẽ chính thức được mở bán trên toàn hệ thống cửa hàng theo chính sách phân bổ và phương thức giao dịch khác nhau theo từng khu vực.

Nhiều doanh nghiệp phải bố trí lại phương thức bán và phân luồng mua hàng nhằm hạn chế tình trạng chen lấn trong cao điểm ngày Vía Thần Tài. Ảnh: T.L

Tại các cửa hàng khu vực miền Nam, sản phẩm được bán trực tiếp tại quầy, số lượng giới hạn 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng. Thời gian mở bán bắt đầu từ 8h30 mỗi ngày.

Ở Bắc Ninh và Hải Phòng, hình thức bán hàng tương tự với hạn mức 80 sản phẩm/ngày/cửa hàng, cũng triển khai từ 8h30.

Riêng khu vực Hà Nội, hệ thống điều chỉnh phương thức phân phối, dừng bán trực tiếp tại cửa hàng, chuyển sang hình thức bán online. Tổng số lượng mở bán là 1.000 sản phẩm/ngày trong khung giờ từ 9h - 15h. Khách hàng thanh toán trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng sau 4 ngày kể từ thời điểm đặt mua.

Việc phân bổ số lượng và điều chỉnh phương thức bán như trên nhằm đảm bảo công tác phục vụ, kiểm soát lưu lượng khách và tối ưu trải nghiệm mua sắm trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng cao.

Thế giới biến động mạnh vì cú sốc chính sách

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trồi sụt bất thường. Trong phiên, có thời điểm giá vàng thế giới đã bật lên ngưỡng 5.240 USD/ounce, sau đó nhanh chóng giảm mạnh khoảng 100 USD/ounce rồi dần phục hồi về mức 5.170 USD/ounce, thấp hơn khoảng 63 USD/ounce so với vùng giá cao nhất trong phiên. Điều đó cho thấy giá vàng thế giới rất khó đoán định trong bối cảnh rủi ro pháp lý, chính trị và địa chính trị đồng loạt gia tăng.

Tuy nhiên, chất xúc tác trực tiếp khiến giá vàng trồi sụt bất thường ngay trong phiên này chính là phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20-2 đã bác bỏ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đưa ra dựa theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Phản ứng nhanh chóng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm thời nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu vào Mỹ lên 15% trong vòng 150 ngày (nâng từ mức 10% mà ông công bố một ngày trước đó).

Không chỉ vàng, bạc cũng ghi nhận phiên tăng ấn tượng khi hợp đồng tương lai vọt 3,43 USD, tương đương 4,06%, lên 88 USD/ounce. Với vai trò kép vừa là tài sản trú ẩn vừa là kim loại công nghiệp, bạc được hưởng lợi đồng thời từ tâm lý phòng thủ và các yếu tố cung – cầu đặc thù.