Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và chiến lược '5 First' 11/03/2026 10:23

(PLO)- Đến nay, hơn 95% quy trình nghiệp vụ của SHB đã được số hóa, và trên 98% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua các kênh số như Mobile Banking và Internet Banking.

Một trụ cột quan trọng trong chiến lược công nghệ của SHB là Cloud First. Điện toán đám mây giúp ngân hàng vượt qua những giới hạn của hệ thống hạ tầng truyền thống, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng và tăng cường độ ổn định của hệ thống.

Hạ tầng cloud cũng tạo điều kiện để các dịch vụ mới được triển khai linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật và quản trị hệ thống. Đây được xem là nền tảng kỹ thuật quan trọng để SHB tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính số trong tương lai.

AI First: Cá nhân hóa dịch vụ tài chính

Nếu dữ liệu là nguồn nhiên liệu, thì AI là công cụ giúp khai thác giá trị của dữ liệu đó. Theo ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB: AI đang được nhắc đến rất nhiều, nhưng yếu tố quyết định vẫn là khả năng kết hợp AI với dữ liệu để tạo ra giá trị thực tiễn.

Khi được triển khai sâu vào hoạt động ngân hàng, AI có thể hỗ trợ tự động hóa nhiều quy trình như phê duyệt tín dụng, quản trị rủi ro hay chăm sóc khách hàng.

Quan trọng hơn, AI giúp ngân hàng cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ, từ đó nâng cao trải nghiệm và tăng mức độ gắn kết của khách hàng.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ chiến lược “5 First”.

Mobile First: Điểm chạm chính của ngân hàng số

Trong bối cảnh điện thoại thông minh trở thành công cụ tài chính quen thuộc, SHB xác định Mobile First là mắt xích quan trọng trong chiến lược 5 First.

Ngân hàng ưu tiên phát triển và tối ưu hóa các tính năng trên nền tảng di động trước khi mở rộng sang các kênh khác. Thiết kế ứng dụng ngân hàng số của SHB được định hướng theo tiêu chí đơn giản, trực quan và thuận tiện, giúp khách hàng hoàn tất giao dịch chỉ với vài thao tác.

Data First: Quyết định dựa trên dữ liệu

Trong mô hình công nghệ của SHB, Data First được đặt ở vị trí khởi đầu. Theo ông Đỗ Quang Vinh, mọi quyết định chiến lược trong ngân hàng hiện đại đều phải xuất phát từ dữ liệu.

Dữ liệu giúp ngân hàng hiểu rõ hơn hành vi khách hàng, dự báo rủi ro và nhận diện cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự tạo ra giá trị, điều quan trọng là phải đảm bảo chất lượng và khả năng khai thác.

SHB vì vậy tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu theo tiêu chuẩn “Đúng – Đủ – Sạch – Sống”, đồng thời thiết kế các pipeline (quy trình) dữ liệu phục vụ cả hoạt động vận hành nội bộ và trải nghiệm khách hàng. Khi dòng chảy dữ liệu được chuẩn hóa và thông suốt, ngân hàng có thể đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh trình bày giải pháp thanh toán tích hợp trước Thủ tướng và lãnh đạo Nhà nước tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

People First: Con người là chủ thể của chuyển đổi số

Song hành với dữ liệu là yếu tố con người. Ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh rằng công nghệ dù phát triển đến đâu vẫn cần con người để vận hành và sáng tạo.

Với định hướng People First, SHB tập trung nâng cao năng lực công nghệ và tư duy số cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên. Khi mỗi cá nhân hiểu rõ vai trò của chuyển đổi số và sẵn sàng thích nghi với các công cụ mới, quá trình triển khai hệ thống sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Theo lãnh đạo SHB, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi trở thành động lực nội tại của mỗi thành viên, thay vì chỉ là yêu cầu mang tính hành chính.

Hướng tới mô hình ngân hàng với nền tảng bền vững, hiệu quả

Triết lý “5 First” cũng là nền tảng cho mô hình Future Bank mà SHB đang triển khai. Mô hình này tích hợp các công nghệ như AI, Big Data và Machine Learning vào toàn bộ hệ thống vận hành, hướng tới một ngân hàng hiện đại, linh hoạt và lấy khách hàng làm trung tâm.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, trong kỷ nguyên số, ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn phải tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng. “SHB hướng đến việc xây dựng một ngân hàng tương lai, thật sự thấu hiểu và phát triển vì khách hàng,” ông chia sẻ.

Trong thời gian tới, SHB tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển dựa trên quản trị minh bạch, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà là xây dựng một định chế tài chính có chất lượng tài sản tốt, nền tảng vốn mạnh, chuẩn mực quản trị cao và sức cạnh tranh bền vững trong dài hạn.