SHB và T&T Group lan tỏa tinh hoa Việt tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 13/10/2025 15:10

Vinh dự đồng hành cùng Lễ hội, ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn với sự phát triển của nền kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự, là sự kiện văn hóa quy tụ số lượng cơ quan đại diện tham gia kỷ lục.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội có 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group kiên định với sứ mệnh lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.

Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các buổi lễ đều kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping là sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.

Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật hấp dẫn, hoành tráng khác như: Fashion Show – "Bước chân Di sản" diễn ra tối 11-10-2025 tại sân khấu trung tâm, chương trình "Bước chân Di sản" là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự.

Trong suốt ba ngày, từ 10 đến 12-10-2025, Hoàng thành Thăng Long đã trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết. Với phương châm "Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.

SHB, T&T Group hòa mình trong dòng chảy văn hóa của đất nước

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng. Trong đó, đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đã đấu giá thành công bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng.

Hơn ba thập kỷ phát triển, Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển không chỉ gắn bó với nhịp thở kinh tế mà còn kiên định với sứ mệnh vun đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt – những giá trị đã làm nên bản sắc, sức mạnh và tinh thần của dân tộc qua các thời kỳ.

Từ “concert quốc gia” V Fest – Vietnam Today đến Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025, SHB và T&T Group không ngừng khẳng định trách nhiệm của những doanh nghiệp Top đầu trong hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng trái tim văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc.

SHB, T&T Group tự hào được kế thừa và góp sức trong hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, chung tay hiện thực hóa khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới. Đó là hành trình kết nối niềm tự hào dân tộc với tinh thần hội nhập, đưa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên bản đồ văn hóa toàn cầu.