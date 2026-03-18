Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm 18/03/2026 22:38

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát tiến độ các dự án trọng điểm rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, cầu đường Nguyễn Khoái.

Chiều 18-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm: xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Trong quá trình kiểm tra tại các dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương phối hợp cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết vấn đề giải phóng mặt, hỗ trợ tái định cư... để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm theo kế hoạch.

Quyết tâm giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 6-2026

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra, khảo sát tại dự án rạch Xuyên Tâm.

Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) đi qua các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh. Trong ảnh: đoạn cuối dự án Rạch Xuyên Tâm giao với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng số 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng.

Một trong những điểm khó khăn của dự án rạch Xuyên Tâm được các địa phương và Sở NN&MT TP.HCM đưa ra là vấn đề tái định cư. Ngoài ra, với dự án này còn nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng dẫn đến việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị địa phương sớm thực hiện tái định cư cho người dân. Những trường hợp chưa có chỗ tái định cư phải tính toán nơi tạm cư cho người dân hoặc chi trả tiền để người dân tạm cư. Với những trường hợp người dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng thì địa phương phải có biện pháp cưỡng chế đúng theo quy định.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi bàn giao mặt bằng đạt 92%

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, báo cáo tiến độ của dự án bờ Bắc kênh Đôi.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 cũ là hơn 5.300 tỉ đồng.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi có tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 1.604 trường hợp. Đến nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường là 1.603/1.604 trường hợp; ban hành quyết định thu hồi đất là 1.597/1.602 trường hợp.

Tại các đoạn đường đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, nhà thầu đã vận chuyển vật tư, thi công bờ kè.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo lãnh đạo điện lực phải sớm giải quyết vướng mắc lưới điện hiện hữu nằm dọc đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy trong vòng 30 ngày để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đảm bảo tiến độ dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ tại khu vực sẽ thi công dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái sẽ hình thành trục giao thông nối 3 khu vực (quận 1, quận 4, quận 7 cũ). Điểm đầu dự án từ đường D1 (quận 7 cũ) nối đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ - nay là phường Vĩnh Hội, TP.HCM) cùng các nhánh rẽ nối các đường Tôn Thất Thuyết , Trần Xuân Soạn.

﻿ ﻿ ﻿ Khu vực xây dựng dự án kết nối đường Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) với đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ - nay là phường Vĩnh Hội).

Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái có tổng 147 trường hợp bị ảnh hưởng. Số trường hợp đồng thuận hiện nay là 109/147 trường hợp.