Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát tiến độ các dự án trọng điểm rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, cầu đường Nguyễn Khoái.
Chiều 18-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm: xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).
Trong quá trình kiểm tra tại các dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương phối hợp cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết vấn đề giải phóng mặt, hỗ trợ tái định cư... để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm theo kế hoạch.
Quyết tâm giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 6-2026
Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng số 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng.
Dự án bờ Bắc kênh Đôi bàn giao mặt bằng đạt 92%
Tại các đoạn đường đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, nhà thầu đã vận chuyển vật tư, thi công bờ kè.
Đảm bảo tiến độ dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái
Khu vực xây dựng dự án kết nối đường Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) với đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ - nay là phường Vĩnh Hội).
Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái có tổng 147 trường hợp bị ảnh hưởng. Số trường hợp đồng thuận hiện nay là 109/147 trường hợp.