Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm: Đến tháng 6 phải bàn giao hết mặt bằng 18/03/2026 18:01

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các địa phương đến tháng 6 phải bàn giao hết mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Ngày 18-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các phường bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Cụ thể là ba dự án: xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Mặt bằng dự án kênh đôi được bàn giao khoảng 92%

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, với dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi Ban Quản lý dự án Hạ tầng đã chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 là 5.367,431 tỉ đồng.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang giải phóng mặt bằng.

Dự án có tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 1.604 trường hợp. Đến nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường là 1.603/1.604 trường hợp; ban hành quyết định thu hồi đất là 1.597/1.602 trường hợp.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo địa phương cùng các đơn vị có liên quan sớm tháo gỡ các vướng mắc để dự án thi công đúng tiến độ.

Dự án dự kiến thời gian hoàn thành ban hành quyết định thu hồi đất trong tháng 3-2026.

Đến nay đã thực hiện chi trả: 4.628,467 tỉ đồng. Mặt bằng được bàn giao cho đến nay là 1.475/1.604 trường hợp (đạt khoảng 92%).

Đơn vị thi công đang ráo riết thực hiện dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi.

Một trong những điểm khó khăn, vướng mắc mà dự án đang gặp phải hiện nay là hệ thống lưới điện trung thế hiện hữu nằm dọc đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy.

Khi tổ chức thi công mở rộng đường, xây dựng cầu Hiệp Ân 2 sẽ vướng các trụ điện hiện hữu (tương tự như dự án đường Chu Văn An). Hiện nay, tiến độ thi công gói xây lắp 1 và xây lắp 2 đang bị ảnh hưởng do các bên chưa thống nhất phương án di dời lưới điện, không thể thi công các hạng mục (hệ thống thoát nước, sàn giảm tải cầu Hiệp Ân 2...).

Với dự án này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo lãnh đạo điện lực phải sớm giải quyết vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

"Trước mắt lãnh đạo điện lực phải thực hiện gỡ vướng ngay để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đoạn cầu Hiệp Ân 2. Trong vòng một tháng phải di dời, xử lý các vướng mắc mà chủ đầu tư đặt ra để dự án sớm hoàn thành tiến độ"- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, Phó Giám đốc Sở NN&MT Lê Anh Tú cho biết, dự án có tổng số 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó phường An Nhơn là 138 trường hợp, phường Bình Lợi Trung là 311 trường hợp, phường Gia Định là 869 trường hợp, phường Bình Thạnh là 872 trường hợp.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt phương án là 7.976,768 tỉ đồng, hiện đã chi trả được 2.155/2.190 hồ sơ với tổng số tiền là 7.934,946 tỉ đồng.

Quận Gò Vấp cũ, nay là phường An Nhơn có 138 trường hợp đã thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Quận Bình Thạnh cũ nay là phường Bình Lợi Trung, phường Gia Định, phường Bình Thạnh có tổng cộng 2.052 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó đã có 2011 trường hợp được chi trả nhưng chỉ có gần 800 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Một trong những điểm khó khăn của dự án được các địa phương và Sở NN&MT TP.HCM đưa ra là vấn đề tái định cư. Ngoài ra, với dự án này còn nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng dẫn đến việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, đối với việc sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ công tác bố trí tái định cư, hiện đang chờ sửa chữa các căn hộ chung cư để phục vụ tái định cư để người dân thuộc diện tái định sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi kiểm tra, khảo sát dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu địa phương phải quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện để thực hiện dự án.

"Về mặt chỉ đạo, Bí thư và chủ tịch phường phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất, quyết tâm đến tháng 6 phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư"- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Được đề nghị sớm thực hiện tái định cư cho người dân. Những trường hợp chưa có chỗ tái định cư phải tính toán nơi tạm cư cho người dân hoặc chi trả tiền để người dân tạm cư.

Với những trường hợp người dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng thì địa phương phải có biện pháp cưỡng chế đúng theo quy định.