TP.HCM: Phải sửa xong căn hộ tái định cư rạch Xuyên Tâm trước 30-3 08/01/2026 17:59

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

TP.HCM giao sở, ngành khẩn trương sửa chữa căn hộ tái định cư rạch Xuyên Tâm trước 30-3. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo kết luận của Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh, UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND các phường, các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và Sở TN&MT trong việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên, dự án chưa thể bàn giao mặt bằng kịp tiến độ trong tháng 11-2025 theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP. Nguyên nhân là nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội chưa được bàn giao phục vụ kịp thời cho người dân được bố trí tái định cư.

Để kịp thời xử lý các hạn chế, tồn tại nêu trên, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chức năng và các địa phương liên quan tập trung rà soát, xác định nguyên nhân các điểm nghẽn để kịp thời có biện pháp xử lý cụ thể.

UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư trước 30-3-2026 để bàn giao và bố trí cho người dân thuộc diện tái định cư sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, chủ động rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư hiện có trên địa bàn TP, làm cơ sở cho hoạch định chính sách bố trí tái định cư, phục vụ công tác bồi thường trong thời gian tới, báo cáo UBND TP trước 15-1.

Sở NN&MT được giao thường xuyên theo dõi tình hình, cập nhật tiến độ; chủ động rà soát, hướng dẫn cho các địa phương thực hiện việc tạm cư đối với các hộ dân được bố trí tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn cho phù hợp quy định, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội tại số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh để sớm có quỹ nhà tái định cư phục vụ cho dự án.