Hoàn tất sửa chữa cầu Ghềnh, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại 11/03/2026 10:33

(PLO)- Tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau 6 ngày gián đoạn do sà lan đâm va vào dầm cầu Ghềnh.

Khoảng 9 giờ sáng 11-3, ngành đường sắt cho biết tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau khi hoàn tất sửa chữa sự cố tại cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh), thuộc Km 1699+860.

Chuyến tàu khách SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8 giờ 40 cùng ngày là chuyến tàu đầu tiên đi qua cầu Ghềnh sau khi sự cố được khắc phục. Tàu chở 144 hành khách và đã qua cầu an toàn. Trước đó, ngành đường sắt đã tổ chức nhiều chuyến tàu hàng chạy thử tải thành công.

Chuyến tàu đi qua cầu Ghềnh an toàn vào sáng nay.

Như tin đã đưa, khoảng 10 giờ 17 phút ngày 6-3, tại cầu Ghềnh trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM xảy ra vụ tai nạn do phương tiện vận tải thủy mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2, khoang 5 của cầu.

Cú va chạm khiến một số bộ phận kết cấu cầu bị biến dạng. Cụ thể, mạ hạ và bản nút bị cong vênh; một số bu lông cường độ cao và bu lông gối cầu bị đứt. Sự cố làm hệ dầm cầu gồm dầm dọc, dầm ngang và giằng gió bị xê dịch.

Công nhân vui mừng sau nhiều ngày khắc phục sự cố. Ảnh: N.NĂM

Thêm vào đó, gối cầu bị xê dịch khoảng 25 mm, còn phương hướng đường ray trên cầu bị lệch khoảng 320 mm. Vụ việc cũng khiến một người đi xe máy lưu thông trên lề bộ hành của cầu bị thương.

Do ảnh hưởng của sự cố, ngành đường sắt đã phải dừng một số đôi tàu chặng ngắn từ Sài Gòn đi Phan Thiết và Nha Trang. Các đoàn tàu khác vẫn chạy nhưng phải tổ chức chuyển tải hành khách từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa và ngược lại, với quãng đường khoảng 9 km.