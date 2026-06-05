Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đảm bảo sản xuất điện 05/06/2026 07:20

Tính đến hết ngày 31-5-2026, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 đạt khoảng 3,33 tỉ kWh, tương đương 46,7% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả này, công ty đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp nhằm vận hành an toàn, ổn định.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất điện

Ngay từ đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phát động phong trào thi đua vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời thành lập ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2026 để điều phối toàn diện công tác sản xuất.

Tính đến hết ngày 31-5-2026, sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt khoảng 3,33 tỉ kWh, tương đương 46,7% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như suất hao nhiệt, tỉ lệ điện tự dùng và hệ số đáp ứng tổ máy đều đạt kế hoạch.

Khu vực tuabin tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1.

Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trong đó trọng tâm là rà soát, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bất thường. Đồng thời, siết chặt kỷ luật vận hành, lập lịch trực tăng cường, yêu cầu các kíp trực tuân thủ nghiêm quy trình, mệnh lệnh điều độ hệ thống điện. Công ty cũng đẩy mạnh áp dụng các giải pháp nhằm giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng, nâng cao hiệu suất tổ máy.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than, đảm bảo khối lượng giao nhận theo hợp đồng, duy trì tồn kho ở mức cao, nhằm sẵn sàng đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Công tác kiểm soát chất lượng than đầu vào, giám sát quá trình nghiền, sàng than cũng được tăng cường nhằm hạn chế sự cố lò hơi.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Hiện 100% khối lượng tro xỉ phát sinh được tiêu thụ; các thông số quan trắc khí thải, nước thải đều trong giới hạn cho phép. Công ty cũng từng bước nâng cấp các hệ thống bảo vệ môi trường để đáp ứng quy chuẩn mới.

Đáng chú ý, công ty đã thử nghiệm giải pháp làm giảm nhiệt độ nước làm mát tại kênh xả bằng hệ thống bơm phun nước, máy khuấy và sục khí chìm. Bước đầu ghi nhận hiệu quả trong việc đảm bảo cho các tổ máy vận hành tải cao trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Nâng cao văn hóa an toàn trong toàn công ty

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATVSLĐ, đồng thời đẩy mạnh lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn công ty.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương diễn tập phương án chữa cháy.

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức trong tháng 5 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đăng Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương, nhấn mạnh công tác ATVSLĐ là yếu tố then chốt bảo đảm vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả. Lãnh đạo công ty kêu gọi người lao động nghiêm túc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa rủi ro và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cũng như đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc người lao động Công ty cũng tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV-2026. Kết quả, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đoạt giải nhì toàn đoàn; có 1 giải nhì, 1 giải ba cá nhân và 5 thí sinh được công nhận là ATVSV giỏi cấp tổng công ty. Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng công tác ATVSLĐ và mạng lưới ATVSV trong xây dựng môi trường làm việc an toàn. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân với trọng tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, thăm hỏi và động viên người lao động, góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và gắn bó với đơn vị.

Trong tháng, công ty tăng cường kiểm tra hiện trường sản xuất, rà soát các quy trình để tránh nguy cơ mất an toàn, củng cố công tác phòng, chống cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại nơi làm việc và tổ chức các lớp huấn luyện chuyên đề về ATVSLĐ.

389 cán bộ, công nhân viên đã được bồi dưỡng, hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu ban đầu, huấn luyện nhận thức an toàn, nghiệp vụ PCCC, chế độ phiếu công tác và lệnh công tác. Song song với huấn luyện lý thuyết, công ty đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tăng cường khả năng phối hợp giữa các phòng, phân xưởng trong việc ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn trong nhà máy.•