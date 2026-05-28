Hành trình Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục mốc 350 tỉ kWh điện 28/05/2026 06:05

(PLO)- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phát điện chủ lực của quốc gia, gắn liền với nhiều cột mốc phát triển quan trọng của ngành điện Việt Nam trong gần ba thập niên qua.

Lúc 12 giờ 45 ngày 24-5-2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chính thức phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện tích lũy đạt 350 tỉ kWh, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chạm tới cột mốc đặc biệt này.

Đây không chỉ là dấu mốc về sản lượng điện, mà còn là kết tinh của gần 30 năm lao động bền bỉ, sáng tạo và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đã ngày đêm vận hành an toàn các tổ máy, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Từ chủ trương công nghiệp hóa đến sự hình thành Trung tâm Điện lực Phú Mỹ

Đại hội lần thứ VI của Đảng định hướng xây dựng một số cơ sở công nghiệp nặng trước hết là năng lượng, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phục vụ thiết thực các mục tiêu kinh tế, quốc phòng trong chặng đường đầu tiên và chuẩn bị tiền đề cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa trong chặng đường tiếp theo.

Từ chủ trương đó, ngành năng lượng được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và quốc phòng.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Phú Mỹ ngày nay. Ảnh: Điện Phú Mỹ

Ngày 15-2-1997, Nhà máy điện Phú Mỹ chính thức được thành lập, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ngày nay. Từ hai tổ máy tuabin khí chu trình đơn đầu tiên với tổng công suất 288 MW, sử dụng khí đồng hành khai thác từ mỏ Bạch Hổ, công ty từng bước phát triển, tiếp nhận và quản lý vận hành các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại gồm Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng, Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 với tổng công suất đạt 2.540 MW.

Cùng với các nhà máy điện BOT, Trung tâm Điện lực Phú Mỹ được hình thành với quy mô gần 4.000 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp và nguồn khí khai thác từ thềm lục địa phía Nam.

Trong giai đoạn cao điểm phát triển từ năm 2008 đến 2016, các nhà máy điện Phú Mỹ từng đóng góp khoảng 36,49% sản lượng điện khu vực phía Nam và gần 15,25% sản lượng điện cả nước, trở thành “trái tim năng lượng” giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Riêng năm 2010, sản lượng điện của đơn vị đạt 18,57 tỉ kWh, chiếm 19,1% tổng sản lượng điện của hệ thống điện Việt Nam.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành Trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sạch, xanh và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế phát triển mới. Theo đó, công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới hiệu suất cao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; nỗ lực đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, Trung tâm Điện lực Phú Mỹ còn là dấu ấn tiêu biểu cho bước tiến công nghệ của ngành điện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Các công nghệ tuabin khí, tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt cùng hệ thống điều khiển DCS hiện đại từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã được đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tiếp nhận, khai thác và vận hành hiệu quả.

Từ một công trình trọng điểm quốc gia, Trung tâm Điện lực Phú Mỹ đã vươn lên trở thành biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ, cho ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người lao động ngành điện Việt Nam.

350 tỉ kWh - dấu son của trí tuệ và tập thể

Hành trình chinh phục cột mốc 350 tỉ kWh là hành trình của gần 30 năm lao động gắn bó. Đó là hàng triệu giờ vận hành an toàn, là những mùa khô căng mình bảo đảm giữ vững dòng điện liên tục phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; là những đêm trắng của công nhân vận hành, sửa chữa khi nhu cầu hệ thống điện cần nguồn cao nhất; là sự tận tụy của những kỹ sư kỹ thuật âm thầm xử lý từng bất thường nhỏ nhất để giữ cho tổ máy luôn vận hành ổn định, hiệu quả.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn bảo đảm vận hành tốt các tổ máy phát điện.

Trong gần ba thập niên qua, các nhà máy điện của công ty đã vận hành an toàn trên 1,4 triệu giờ. Chế độ sửa chữa, bảo dưỡng tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn của nhà chế tạo và tự chủ xử lý nhanh các bất thường xảy ra trong vận hành. Từ đó, các nhà máy điện Phú Mỹ luôn đảm bảo hệ số khả dụng trên 93% và thuộc nhóm đầu các nhà máy điện trong khu vực ASEAN có hệ số khả dụng cao nhất (hệ số khả dụng - Availability Factor bình quân các nhà máy chu trình hỗn hợp khu vực là 85%-92%), liên tục cung cấp nguồn điện tin cậy, chất lượng cho hệ thống điện quốc gia.

Giai đoạn cao điểm mùa khô, sản lượng điện phát lên lưới có lúc đạt hơn 50 triệu kWh/ngày, góp phần quan trọng bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống điện chuyển dịch mạnh mẽ những năm gần đây, các nhà máy điện Phú Mỹ đã nhanh chóng điều chỉnh chế độ khai thác từ chạy nền sang chế độ vận hành linh hoạt, giúp ổn định hệ thống điện. Số lần khởi động - dừng máy giai đoạn năm năm gần đây tăng cao kỷ lục, có năm lên đến gần 1.000 lần, tạo áp lực rất lớn lên thiết bị cũng như đội ngũ vận hành.

Song chính trong điều kiện khó khăn ấy, bản lĩnh của người lao động Phú Mỹ càng được khẳng định rõ nét. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty vẫn duy trì tốt độ khả dụng tổ máy, bảo đảm các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Cột mốc 350 tỉ kWh vì thế không đơn thuần là một con số sản lượng, mà là kết tinh của trí tuệ tập thể, của tinh thần đoàn kết, của hàng vạn ngày lao động tận tụy và trách nhiệm trước công việc của nhiều thế hệ người lao động Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.