Yêu cầu rà soát năng lực nhà thầu dự án cầu Đuống hơn 1.840 tỉ đồng 26/05/2026 18:14

(PLO)- Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống còn khoảng 7 tháng để hoàn thành nhưng khối lượng công việc vẫn rất lớn. Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát năng lực các nhà thầu, xử lý đơn vị chậm tiến độ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống tại Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, thời gian còn lại không nhiều, chỉ khoảng 7 tháng, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, đặc biệt là hạng mục cầu Đuống.

Bộ Xây dựng đánh giá thời gian qua, tiến độ thi công của các nhà thầu còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, việc huy động nhân lực, thiết bị của các nhà thầu chưa đầy đủ. Ngoài ra, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý dự án Đường sắt còn chưa quyết liệt.

Phối cảnh cầu Đuống. Ảnh: Bộ Xây dựng

Để bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt rà soát toàn bộ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ để đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất dứt điểm công tác này trong tháng 5 nhằm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực hiện tại của các nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu tiến độ thì căn cứ hợp đồng và quy định hiện hành để xử lý.

Các giải pháp được Bộ Xây dựng nêu gồm điều chuyển khối lượng công việc cho thành viên liên danh khác có đủ năng lực hoặc thay thế nhà thầu nếu cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Ban Quản lý dự án Đường sắt cũng được yêu cầu lập lại tiến độ chi tiết cho từng hạng mục. Trong đó phải xác định rõ nhân lực, thiết bị huy động và các giải pháp tổ chức thi công để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đối với hạng mục cầu đường bộ Đuống, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để thi công cọc sàn giảm tải mố M2, đường tạm qua đê. Việc này nhằm tránh ảnh hưởng tiến độ thi công phần đường sau mố M2 và đường gom.

Ngoài ra, các đơn vị phải sớm thi công đường gom tại mố M1 để phục vụ phân luồng giao thông và thi công gác dầm, tránh phát sinh điểm nghẽn tại công trường.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu khẩn trương làm việc với cơ quan quản lý đê điều và giao thông đường bộ để triển khai thi công trụ T1, T2 cùng hệ thống tường chắn hành lang chân đê.

Với hạng mục cầu đường sắt, Ban Quản lý dự án đường sắt phải sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, thủ tục đê điều và cấp phép thi công để triển khai ngay mố M1, M2 của cầu chui số 2. Trường hợp phát sinh khó khăn, đơn vị cần báo cáo chính quyền Hà Nội xem xét giải quyết.

Tư vấn giám sát được yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt phải thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra hiện trường, phối hợp với địa phương xử lý các tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng, tổ chức giao thông và cấp phép thi công.