Cầu Long Biên khôi phục giao thông hai chiều từ ngày 28-5 26/05/2026 18:11

(PLO)- Sau hai tháng cấm các phương tiện giao thông qua lại để sửa chữa, cầu Long Biên sẽ chính thức khôi phục giao thông hai chiều từ ngày 28-5.

Ngày 26-5, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên Cầu Long Biên sau khi hoàn thành sửa chữa đột xuất phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vận hành tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 28-5, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông hai chiều trên cầu theo hướng Bồ Đề – Hoàn Kiếm và ngược lại, tại phần đường bộ hai bên cầu đã hoàn tất thi công.

Phương án tổ chức giao thông được khôi phục theo hiện trạng trước thời điểm triển khai sửa chữa.

Cầu Long Biên đã hoàn thành sửa chữa và cho các phương tiện giao thông qua lại từ ngày 28-5. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong quá trình lưu thông qua cầu.

UBND các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, thông báo tới người dân khu vực liên quan, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn của ngành giao thông sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tổ chức giao thông, kịp thời xử lý các bất cập phát sinh và thu hồi những hệ thống biển báo không còn phù hợp sau khi cầu Long Biên trở lại trạng thái vận hành bình thường.