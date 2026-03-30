Hà Nội: Cầu Chương Dương 'kẹt cứng' sau khi cấm xe qua cầu Long Biên
(PLO)- Sáng 30-3, giao thông qua cầu Chương Dương rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm, sau khi cầu Long Biên bị cấm toàn bộ phương tiện lưu thông để phục vụ sửa chữa.
Theo ghi nhận, từ ngày 28-3, việc cấm lưu thông hai chiều qua cầu Long Biên trong vòng 60 ngày đã khiến lưu lượng phương tiện dồn sang các cây cầu khác bắc qua sông Hồng, trong đó cầu Chương Dương chịu áp lực lớn nhất.
Việc nhiều phương tiện giao thông dồn về cầu Chương Dương khiến giao thông qua cây cầu bị ùn tắc. Sau đây là chùm ảnh ghi nhận tình trạng giao thông qua cầu Chương Dương vào sáng nay 30-3:
Từ ngày 26-3, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời qua cầu Long Biên trong 2 tháng (từ 28-3 đến 27-5).
Theo đó, các phương tiện xe máy và xe thô sơ được phân luồng sang cầu Chương Dương. Cụ thể, từ khu vực Long Biên, phương tiện di chuyển theo tuyến Long Biên – Xuân Quan để lên cầu Chương Dương; các hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu đi theo đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu; còn hướng từ Trần Quang Khải, đê 401 đi thẳng lên cầu.
Đáng chú ý, trong thời gian tổ chức lại giao thông, cơ quan chức năng cho phép xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng nếu phát sinh bất cập. Tuy nhiên, thực tế trong những ngày đầu triển khai cho thấy áp lực giao thông dồn lên cầu Chương Dương là rất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.