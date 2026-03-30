Hà Nội: Cầu Chương Dương 'kẹt cứng' sau khi cấm xe qua cầu Long Biên 30/03/2026 10:41

(PLO)- Sáng 30-3, giao thông qua cầu Chương Dương rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm, sau khi cầu Long Biên bị cấm toàn bộ phương tiện lưu thông để phục vụ sửa chữa.

Theo ghi nhận, từ ngày 28-3, việc cấm lưu thông hai chiều qua cầu Long Biên trong vòng 60 ngày đã khiến lưu lượng phương tiện dồn sang các cây cầu khác bắc qua sông Hồng, trong đó cầu Chương Dương chịu áp lực lớn nhất.

Việc nhiều phương tiện giao thông dồn về cầu Chương Dương khiến giao thông qua cây cầu bị ùn tắc. Sau đây là chùm ảnh ghi nhận tình trạng giao thông qua cầu Chương Dương vào sáng nay 30-3:

Ngay từ sáng sớm 30-3, các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương như đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực đê sông Hồng và trục Long Biên – Xuân Quan rơi vào cảnh quá tải.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài, nhiều thời điểm gần như “chôn chân”, di chuyển từng mét.

Đặc biệt, khu vực đê sông Hồng đoạn từ chân cầu Long Biên hướng sang cầu Chương Dương ghi nhận tình trạng “kẹt cứng”, dòng phương tiện chen chúc, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực.

Dòng phương tiện nhích từng mét trên đê sông Hồng (mạn phường Bồ Đề), đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương.

Nút giao lên cầu Chương Dương bên phường Bồ Đề bị kẹt cứng.

Toàn cảnh tắc đường, kẹt xe ở cầu Chương Dương nhìn từ trên cao.

Tắc đường kèm mưa mưa lớn trong sáng cùng ngày càng khiến tình hình thêm trầm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt từ sớm điều tiết giao thông nhưng tình hình ùn tắc tại khu vực này vẫn không thuyên giảm.

Trước đó, từ sáng 28-3, lực lượng chức năng đã chính thức triển khai phương án cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều qua cầu Long Biên, từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm và ngược lại đều bị cấm.

Tại các lối ra, vào cầu Long Biên, đơn vị thi công đã dựng rào chắn cứng, lắp đặt đồng bộ hệ thống cửa chắn để phục vụ thi công.

Từ ngày 26-3, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời qua cầu Long Biên trong 2 tháng (từ 28-3 đến 27-5).