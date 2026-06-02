Hà Nội lùi thời điểm thông qua 2 nghị quyết về vùng phát thải thấp và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh 02/06/2026 20:30

(PLO)- HĐND TP Hà Nội lùi thời hạn xem xét, thông qua 2 nghị quyết quan trọng về vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch vào kỳ họp chuyên đề diễn ra giữa tháng 6.

Chiều 2-6, HĐND TP Hà Nội cho biết cơ quan này vừa đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-6) để hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng liên quan đến vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Theo đó, hai nghị quyết này sẽ được tiếp tục hoàn thiện để kỳ họp 4 (dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6) của HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua.

Trước đó vào ngày 29-5, UBND TP Hà Nội đã có Tờ trình đề nghị HĐND TP ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và áp dụng một số biện pháp hạn chế phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

TP Hà Nội lùi thời hạn xem xét thông qua Nghị quyết về hạn chế phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu trong vùng phát thải thấp. Ảnh: Trọng Phú

Cùng với đó, UBND TP cũng trình HĐND TP Tờ trình ngày 7-5 và Tờ trình bổ sung ngày 28-5 về việc ban hành Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Theo Thường trực HĐND TP Hà Nội, đây là hai nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân Thủ đô. Vì vậy, trong quá trình thẩm tra, các ban của HĐND TP đã tổ chức nhiều hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng nhằm đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung được đề xuất.

Kết quả thẩm tra cho thấy các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý từ các cơ quan thẩm tra và chuyên gia. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, có phạm vi ảnh hưởng rộng, cần tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời tiếp nhận thêm ý kiến của người dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung dự thảo; tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp lần này. Trên cơ sở đó, hai dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện để trình HĐND TP xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào giữa tháng 6.