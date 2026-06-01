Bộ NN&MT khởi động chuỗi hoạt động môi trường và biển đảo quy mô quốc gia 01/06/2026 09:55

(PLO)- Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn của năm và chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Nghệ An.

Sáng 1-6, Bộ NN&MT cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 đến 6-6.

Chuỗi hoạt động năm nay gắn với phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, hướng tới lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy hành động cộng đồng và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm tài nguyên ngày càng gia tăng.

Ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết, Nghệ An được lựa chọn là nơi tổ chức chuỗi sự kiện thay vì nhiều thành phố biển khác bởi đây là địa phương chưa từng đăng cai các hoạt động quy mô tương tự. Nghệ An không chỉ là vùng đất giàu truyền thống, mến khách mà còn là địa phương có kinh tế biển phát triển mạnh, phù hợp với tinh thần của chuỗi hoạt động năm nay.

Theo đại diện Bộ NN&MT, đây là một trong những sự kiện môi trường quan trọng nhất của năm 2026, được Bộ NN&MT phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Tại sự kiện này, Ban tổ chức cũng đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn của năm và chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia và địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động quy mô lớn như Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững từ ngày 4 đến 6-6; Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”; Hội thảo Quốc gia về hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững; cùng nhiều hoạt động cộng đồng tại Nghệ An.

Quan điểm của Bộ NN&MT là các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những phong trào hình thức, mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ trung ương tới địa phương.

Bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, bộ sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.

Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên.