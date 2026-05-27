Nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 27/05/2026 10:31

(PLO)- Trong đợt nắng nóng từ ngày 22-5 đến nay, một số địa phương đã phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 từng ghi nhận trước đó.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22-5 đến nay, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Trong đó, khoảng thời gian từ ngày 24-5, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỷ lục của tháng 5.

Từ ngày 22-5 đến nay, một số địa phương ở Bắc và Trung Bộ đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 5 từng ghi nhận trước đó. Ảnh: AH

Đơn cử, tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25-5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38 độ, vượt giá trị lịch sử 37.5 độ ngày 16-5-2013. Tại trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ, vượt giá trị lịch sử 39 độ ngày 19-5-2019.

Trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.4 độ, vượt giá trị lịch sử 39.1 độ ngày 21-5-2020. Trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40.5 độ, bằng giá trị lịch sử ngày 21-5-2020. Trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.6 độ, bằng giá trị lịch sử ngày 21-5-2020.

Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ. Tại Hà Nội (trạm Hà Đông), nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41.3 độ năm 2019 thì ngày 26-5 vừa qua ghi nhận mức 41.1 độ, gần tiệm cận mức lịch sử.

Nếu thống kê trong tháng 6, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41.8 độ vào ngày 4-6-2017 tại trạm Láng, còn tại Hà Đông là 42.5 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn. Cạnh đó, Thủ đô còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.

Hôm nay, 27-5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ vẫn tiếp diễn ở đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang đến ngày 28-5, tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt. Do vậy, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Từ ngày 29-5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.