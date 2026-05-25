Ngoài trời bỏng rát hơn 40 độ C, người lao động nhọc nhằn mưu sinh 25/05/2026 10:03

(PLO)- Không chỉ sinh hoạt đảo lộn, nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán của nhiều tiểu thương, hàng quán ngoài trời.

Hai ngày nay, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hôm qua, nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, có nơi xấp xỉ 40 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C…

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ cũng nóng bức không kém. Hà Nội ghi nhận gần 40 độ C tại trạm Láng, Bắc Ninh 39,4 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) chạm ngưỡng 40 độ C. Từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều.

Đáng nói, đây mới chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt ở các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa, có thể cao hơn từ 2-4 độ, thậm chí hơn nữa.

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán của nhiều tiểu thương, hàng quán ngoài trời. Ảnh: AH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, trong hôm nay, 26-5, đợt nóng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Bắc Bộ và các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ.

Giữa cái nóng như thiêu đốt, nhiều gia đình phải xoay xở đủ cách để chống nóng. Anh Nguyễn Văn Minh (phường Hà Đông, Hà Nội) kể cuối tuần qua đưa vợ con về quê ở Hà Tĩnh thăm ông bà nội, nhưng vì máy điều hòa bị hỏng chưa sửa được ngay nên cả gia đình gần như mất ngủ.

“Ban ngày trong nhà nóng hầm hập, quạt thổi vẫn phả ra hơi nóng. Con nhỏ quấy khóc liên tục nên cuối cùng tôi phải thuê khách sạn có điều hòa cho cả nhà ngủ tạm” - anh Minh nói.

Thợ xây dựng thi công dưới cái nắng gay gắt . Ảnh: AH

Không chỉ sinh hoạt đảo lộn, cái nóng gay gắt còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán của nhiều tiểu thương, hàng quán ngoài trời.

Tại một chợ dân sinh ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hạnh, bán rau hơn 10 năm nay, cho biết những ngày nhiệt độ lên sát 40 độ C, rau xanh rất nhanh héo dù liên tục tưới nước.

“Bình thường bán đến trưa vẫn còn tươi, giờ mới hơn 9 giờ rau đã quắt lá. Khách đi chợ cũng ít hơn vì ai cũng ngại ra đường giữa trời nóng rát mặt” - chị Hạnh nói rồi liên tục vảy nước vào chỗ rau xanh.

Không xa đó, quán bán đồ ăn vặt vỉa hè của chị Lan cũng đìu hiu hơn thường ngày. Quán chủ yếu bán buổi sáng, nhưng buổi sáng cũng là thời điểm nắng chiếu vào nhiều nhất nên khách đi qua cũng ngại ghé vào, vì vậy mà buôn bán ế ẩm hơn thường ngày.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 24-5, nhiều nơi đã chạm ngưỡng 39-40 độ C.

Trẻ nhỏ và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong đợt nắng nóng này. Nhiều phụ huynh cho biết con trẻ chỉ cần ra ngoài một lúc đã đỏ mặt, mệt lả nên cả ngày các cháu chỉ muốn ở trong phòng bật máy lạnh.

Tại nhiều khu dân cư, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến máy lạnh, quạt máy hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm. Điều này cũng kéo theo nguy cơ cháy nổ từ thiết bị điện, đặc biệt ở những khu nhà trọ, nhà dân có hệ thống điện cũ, quá tải.

Ngoài nguy cơ hỏa hoạn trong khu dân cư, thời tiết khô nóng kéo dài còn làm tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5, còn khu vực Trung Bộ có thể duy trì đến khoảng ngày 28-5.