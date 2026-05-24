Trailer ĐIỀU TRA: Nhóm đánh giày móc ví lấy tiền triệu của khách

Sau nhiều ngày theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đã phát hiện và bắt giữ một nhóm người đánh giày chuyên chèo kéo, có dấu hiệu gây khó chịu cho khách để họ phải sử dụng dịch vụ, trong đó có nhiều du khách nước ngoài với mức chi phí bất thường tại khu vực phường Bến Thành.
Có những trường hợp, du khách bị “móc ví” hàng triệu đồng. Việc ra quân xử lý nhóm người này cùng nhiều hoạt động đấu tranh chống tội phạm khác khẳng định quyết tâm tâm của lực lượng công an TP.HCM trong công tác làm sạch địa bàn, xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, góp phần xây dựng Thành phố thân thiện, văn minh, hiện đại.