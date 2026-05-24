Trailer ĐIỀU TRA: Nhóm đánh giày móc ví lấy tiền triệu của khách 24/05/2026 19:16

(PLO)- Giữa trung tâm TP.HCM, một nhóm người chuyên chèo kéo, ép du khách đánh giày rồi ngang nhiên đòi từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng đang gây bức xúc. Không chỉ “chặt chém”, nhóm này còn phối hợp móc tiền ngay trong ví của du khách giữa phố đông người.





Sau nhiều ngày theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đã phát hiện và bắt giữ một nhóm người đánh giày chuyên chèo kéo, có dấu hiệu gây khó chịu cho khách để họ phải sử dụng dịch vụ, trong đó có nhiều du khách nước ngoài với mức chi phí bất thường tại khu vực phường Bến Thành.

Có những trường hợp, du khách bị “móc ví” hàng triệu đồng. Việc ra quân xử lý nhóm người này cùng nhiều hoạt động đấu tranh chống tội phạm khác khẳng định quyết tâm tâm của lực lượng công an TP.HCM trong công tác làm sạch địa bàn, xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, góp phần xây dựng Thành phố thân thiện, văn minh, hiện đại.