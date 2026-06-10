Khởi tố thanh niên che biển số xe, tạt sơn vào nhà dân 10/06/2026 16:41

(PLO)- Cho rằng có mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nhà ở, Bình đã pha sơn với xăng, che biển số xe rồi tới tạt vào cửa, cổng và tường nhà người dân, gây hư hỏng tài sản.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Bình (28 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 16-5, chị HNT (37 tuổi, ngụ TP.HCM) phát hiện cửa chính, cổng sắt và tường nhà bị tạt sơn màu xám nên trình báo Công an xã Nhà Bè.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Bình để điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức truy xét. Đến 18 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Phạm Chí Bình là người thực hiện hành vi trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai do phát sinh mâu thuẫn với chị T trong quá trình xây dựng nhà ở nên nảy sinh ý định trả đũa bằng cách tạt sơn vào nhà nạn nhân.

Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 16-5, Bình lấy sơn màu xám tại nhà, pha với xăng rồi điều khiển xe máy đến khu vực nhà chị T. Để tránh bị phát hiện, Bình dùng bạt che biển số xe, sau đó mang thùng sơn đến trước nhà và tạt sơn hai lần vào cửa, cổng và tường nhà.

Sau khi gây án, Bình mang thùng sơn, chai nhựa, ống hút, tấm bạt che biển số cùng áo khoác đến khu vực bờ kè sông Phước Long để phi tang rồi trở về nhà.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp giải quyết mâu thuẫn bằng các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi xâm phạm tài sản của người khác đều có thể bị xử lý theo quy định.