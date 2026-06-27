Yêu cầu phong tỏa bất động sản ở nhiều tỉnh của vợ một bị can trong vụ án lừa đảo 27/06/2026 15:47

(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị phối hợp rà soát, ngăn chặn các giao dịch liên quan đến tài sản, bất động sản của một bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM thụ lý.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang đề nghị các văn phòng công chứng ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Cà Mau phối hợp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản liên quan bị can Nguyễn Duy Thanh. Ảnh minh họa AI.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản đề nghị phối hợp từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhằm thu thập chứng cứ và ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận đã sử dụng số tiền có được để mua nhiều bất động sản nhưng không đứng tên trực tiếp, mà nhờ vợ là LTBN đứng tên sở hữu.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định LTBN (29 tuổi), đăng ký kết hôn với Nguyễn Duy Thanh vào tháng 2-2023 tại tỉnh Bạc Liêu (cũ), là người đứng tên một số tài sản liên quan.

Để tránh việc chuyển nhượng hoặc tẩu tán tài sản trong thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh và Cà Mau, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát và tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản đứng tên LTBN (nếu có).

Đồng thời, nếu phát hiện hoặc tiếp nhận hồ sơ công chứng, chứng thực liên quan đến người này, các văn phòng công chứng phải kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo đề nghị của cơ quan điều tra, mọi thông tin liên quan cần được gửi về Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trước ngày 20-11-2026.

Việc đề nghị tạm dừng công chứng trong trường hợp này là một trong những biện pháp tố tụng nhằm bảo toàn tài sản có liên quan đến vụ án, phục vụ quá trình xác minh nguồn gốc tài sản và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ xác định tài sản được hình thành từ hành vi phạm tội.