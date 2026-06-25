Lâm Đồng yêu cầu công chức chứng minh lý do muốn ở lại trụ sở cũ làm việc 25/06/2026 16:55

(PLO)- Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuyết minh vì sao công chức, viên chức phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ, không chuyển về trụ sở chính tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24-6, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cũ sau sắp xếp.

Trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ.

Thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành (bao gồm cả khối đảng) báo cáo rõ số lượng, công việc cụ thể, lý do bố trí đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động của các cơ quan làm việc tại các trụ sở ở phía Tây và phía Đông Lâm Đồng. Nội dung này phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Để có cơ sở tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát kỹ lưỡng và lập danh sách CBCCVC dự kiến bố trí tại khu vực Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).

Các cơ quan, đơn vị cần thuyết minh rõ lý do vì sao CBCCVC bắt buộc phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ, không thể chuyển về trụ sở chính tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời lập báo cáo theo biểu mẫu đính kèm, nội dung làm rõ số lượng CBCCVC được bố trí cụ thể và mô tả công việc chi tiết (mỗi CBCCVC được bố trí tại trụ sở cũ đảm nhận nhiệm vụ gì, tần suất thực hiện nhiệm vụ và tính thường xuyên, liên tục của công việc).

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải chứng minh các trường hợp này cần thiết phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ, không thể chuyển về làm việc ở trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng. Đề xuất phương án kiểm soát, quản lý giờ giấc và hiệu quả làm việc của những trường hợp này khi làm việc xa trụ sở chính của các sở, ngành.

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Như PLO đã đưa tin, trước đó Sở Nội vụ đã có báo cáo kết quả rà soát, phương án bố trí CCVC làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ).

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất giữ lại hơn 200 nhân sự làm việc tại trụ sở UBND hai tỉnh cũ và cũng bác đề xuất bố trí nhân sự của nhiều sở, ngành.

Sau đề xuất này, Sở Xây dựng đã có văn bản khẳng định không phải mọi thủ tục đều trực tuyến mà nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, các CCVC còn xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp liên quan đến giao thông, hạ tầng trên địa bàn rộng lớn của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất bố trí 22 công chức tại hai khu vực Đắk Nông và Bình Thuận để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù gắn với địa bàn.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền danh sách CCVC làm việc tại trụ sở cũ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo về Sở Nội vụ trong ngày 26-6.

Quá thời gian này, Sở Nội vụ không nhận được văn bản xem như qua kết quả tự rà soát lại các cơ quan, đơn vị không còn nhu cầu bố trí CCVC làm việc tại trụ sở cũ.