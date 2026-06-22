Công an làm rõ 2 phụ nữ chặn xe, yêu cầu nộp tiền trông giữ 22/06/2026 17:53

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa và phường Sầm Sơn đang vào cuộc xác minh vụ một tài xế đến tham quan hòn Trống Mái, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị hai phụ nữ chặn xe, yêu cầu nộp tiền trông giữ dù không sử dụng dịch vụ.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế chở đoàn khách tham quan di tích hòn Trống Mái, thuộc khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), bị hai người phụ nữ yêu cầu nộp tiền gửi xe.

Theo nội dung clip, khi tài xế đang chờ khách lên xe, hai phụ nữ đến yêu cầu phải gửi xe và nộp 40.000 đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó, tài xế không đồng ý vì chỉ đang chờ khách rồi sẽ rời đi ngay. Dù vậy, hai người này không đồng ý và yêu cầu tài xế phải trả 20.000 đồng mới được đi.

Hai người phụ nữ còn cho rằng tuyến đường do họ làm nên có quyền thu tiền. Khi tài xế nhất quyết không trả, họ đã chặn đầu xe và dùng thanh gỗ gõ vào phương tiện. Tuy nhiên, để tránh xảy ra rắc rối, một vị khách trong đoàn đã trả số tiền trên.

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan trong vụ chặn xe đòi tiền trông giữ xe. Ảnh: Công an phường Sầm Sơn

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Sầm Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử lực lượng chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu của chính quyền địa phương, sự việc xảy ra gần bãi xe Chung Mới, khu vực đường lên di tích hòn Trống Mái. Bãi giữ xe này được ký hợp đồng với UBND phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn (cũ).

Đến ngày 21-6, tài xế điều khiển xe khách đến gần khu vực bãi xe, cho khách xuống tham quan hòn Trống Mái rồi di chuyển đi. Sau đó, khi quay lại đón khách, tài xế gặp hai người phụ nữ làm việc tại bãi giữ xe đến yêu cầu trả tiền trông giữ phương tiện.

"Hai người phụ nữ có thái độ không phù hợp, đồng thời không xuất vé gửi xe cho tài xế xe khách. Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định", đại diện UBND phường Sầm Sơn thông tin.