Tai nạn xe khách và xe đầu kéo, tài xế tử vong, nhiều người bị thương 22/06/2026 08:59

(PLO)- Tài xế tử vong sau va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, nhiều nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị.

Sáng 22-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khiến một tài xế tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21-6, xe khách biển số 99H-067.xx do anh Nguyễn Tiến N. (36 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng.

Khi đến Km557+200, đoạn gần nút giao Kỳ Trung thuộc xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 29E-422.xx kéo theo rơ-moóc 29RM-046.xx do anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang chở nhiều khung sắt cỡ lớn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm vào số khung sắt trên xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 9 người trên xe khách, trong đó có tài xế bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực giải cứu các nạn nhân. Ảnh: CTV.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. được xác định đã tử vong do chấn thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.