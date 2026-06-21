Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh 21/06/2026 08:29

(PLO)- Theo cơ quan công an, bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Tuyên đã ra tay sát hại ba mẹ con chị NTN rồi tự sát.

Khoảng 18 giờ chiều 20-6, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ đang mang bầu và 2 trẻ em tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu xác định, vào thời gian nêu trên, tại gia đình ông NVC (61 tuổi, trú phường Việt Yên), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao tấn công 4 người, gồm chị NTN (31 tuổi, con ông C), cháu NHP (10 tuổi), NBB (6 tuổi, hai con của chị N) và chị NBN (15 tuổi, con nuôi ông C).

Hậu quả, chị N, cháu P và B tử vong. Sau khi gây án, Tuyên tự sát. Chị NBN (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên đã tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ.