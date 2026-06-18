Xe ba gác bốc cháy trên đường Tạ Quang Bửu, tài xế nhanh trí khống chế ngọn lửa 18/06/2026 16:21

(PLO)- Chiếc xe ba gác máy đang lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Nhờ tài xế và người dân kịp thời sử dụng bình chữa cháy, đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Trưa 18-6, một vụ cháy xe ba gác máy xảy ra trên đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP.HCM, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Xe ba gác bốc cháy trên đường Tạ Quang Bửu, tài xế nhanh trí khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người đàn ông ngoài 50 tuổi điều khiển xe ba gác máy lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu. Khi phương tiện di chuyển đến gần giao lộ Tạ Quang Bửu - Dương Quang Đông, bất ngờ lửa bùng lên từ khu vực động cơ và bình xăng.

Xe ba gác bốc cháy trên đường Tạ Quang Bửu. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự cố, tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, nhanh chóng nhảy xuống và hô hoán người dân hỗ trợ chữa cháy.

Người đàn ông sau đó chạy vào nhà dân gần đó lấy bình chữa cháy mini quay lại dập lửa. Cùng lúc, một số người dân và bảo vệ của tòa nhà gần hiện trường cũng mang bình chữa cháy đến hỗ trợ.

Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy được khống chế và dập tắt chỉ sau ít phút, không để lửa lan rộng sang các phương tiện hoặc công trình xung quanh.

Vụ cháy khiến xe ba gác máy bị hư hỏng một phần. Không có thiệt hại về người.

Theo tài xế, nguyên nhân ban đầu được xác định do ống dẫn nhiên liệu bị bung, khiến xăng rò rỉ và bắt lửa. Người này cho biết đã kịp thời tháo bình xăng khỏi xe và ném xuống đường trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh hơn.

Sự việc khiến nhiều người dân trong khu vực một phen hoảng hốt, giao thông qua tuyến đường bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Đến trưa cùng ngày, tài xế đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường để khắc phục hậu quả, giao thông trở lại bình thường.