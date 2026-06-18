Cháy nổ tại vựa ve chai ở Đồng Nai, 2 người chết tại chỗ 18/06/2026 16:50

(PLO)- Vụ nổ nghi từ bình khí hàn tại vựa ve chai khiến 2 người tử vong tại chỗ, vựa ve chai bốc cháy dữ dội.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 ngày 18- 6, tại vựa thu mua ve chai trên quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai khiến 2 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân nghe tiếng nổ lớn tại vựa thu mua ve chai khu vực. Ngay sau đó là đám cháy bốc lên dữ dội bao trùm cả vựa ve chai.

Hiện trường vụ nổ, cháy khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: VH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời dập lửa.

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể người đàn ông tử vong, một số bộ phận trên cơ thể bị vụ nổ làm biến dạng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Tam Phước xác nhận vụ cháy nổ xảy ra khiến 2 người đàn ông bị thiệt mạng, trong đó có chủ vựa ve chai và người hàng xóm 50 tuổi.

Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai điều tra làm rõ.