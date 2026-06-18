Chiều 18-6: Giá xăng dầu giảm rất mạnh, công bố giá cơ sở xăng E10 18/06/2026 14:57

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 18-6, giá của xăng E10 ở mức 20.753 đồng/lít.

Chiều 18-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, từ 15 giờ chiều nay 18-6, giá xăng E5 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Đáng chú ý, kỳ này nhà điều hành cũng bắt đầu công bố giá cơ sở với mặt hàng xăng E10RON95-III. Cụ thể, giá của xăng E10 ở mức 20.753 đồng/lít.

Chiều 18-6, giá xăng dầu trong nước giảm rất mạnh. Ảnh minh hoạ: AH

Trước đó, vào ngày 16-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/2016 ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Kể từ ngày 16-6 đến hết ngày 15-6-2028, xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Tại kỳ điều hành chiều nay, nhà điều hành yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học, 800 đồng/lít với dầu diesel, 650 đồng/kg với dầu mazut. Kỳ này không chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.